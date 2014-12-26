المعادن الصناعية تعاني من التباطؤ الاقتصادي العالمي

سجلت أسعار المعادن الأولية في سوق لندن حصيلة قاتمة في العام 2014 باستثناء النيكل، بسبب ضعف النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بشكل خاص.

فقد أثر ضعف نمو الاقتصاد العالمي وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بشكل خاص على أسعار المعادن الأساسية في 2014 ويتوقع أن يستمر الوضع على هذه الحال في 2015.

والنحاس لم يسجل سنة جيدة وخسر 13% في 2014. وسجل هذا المعدن أدنى مستوياته في خلال أربع سنوات ونصف مطلع ديسمبر متأثرا بتدهور أسعار النفط التي بلغت بدورها أدنى مستوياتها منذ أكثر من خمس سنوات.

لكن في العام 2014 جنب الطلب الصيني سوق النحاس من فائض كان سيكون له وقع أكبر على المعدن. ويرى المحللون في مؤسسة ناتيكسيس أن الطلب العالمي على النحاس يعود جزئيا الى تخزين الدولة الصينية 700 الف الى مليون طن من المعدن.



وأكد البنك التجاري الألماني "أن الإنتاج الصيني من النحاس بلغ 6,4 ملايين طن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014، أي بارتفاع 11% قياسا الى السنة السابقة".

وتعتبر المجموعة الدولية لدراسات النحاس أن السوق ستنتقل من عجز يقدر بـ300 ألف طن في 2014 الى فائض مقداره 390 ألف طن في 2015.

لكن انقطاعات إنتاجية غير متوقعة بسبب إضرابات في تشيلي والبيرو أو في إندونيسيا قد تدعم الأسعار بحسب محللي كومرتسبنك الذين يتوقعون أن تبلغ أسعار النحاس 7200 دولار للطن أواخر العام 2015.

أما النيكل فقد سجل أفضل أداء بين المعادن الأساسية هذه السنة، إذ زادت أسعاره بنسبة 11% في 2014 ونحو 50% في مايو، وذلك يعود خصوصا الى الحظر على صادرات معدن النيكل الخام في اندونيسيا التي تعد المصدر الاول للنيكل في 2013 واكبر مزود للصين.

وترى المجموعة الدولية لدراسات النيكل ان السوق يتوقع ان تسجل عجزا ب20 الف طن في 2015 وذلك للمرة الاولى منذ خمس سنوات. اما الطلب على النيكل لانتاج الفولاذ غير القابل للاكسدة فيتوقع ان يبقى متينا وتتوقع ناتيكسيس ان تبلغ اسعار النيكل كمعدل وسطي 19 الف دولار للطن في 2015.

إلى ذلك فإن الألمنيوم قد كسب 4% في 2014 بعد ارتفاعه 17% بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس ليبلغ في ذلك الحين أعلى مستوياته خلال أكثر من عام (2119,50 دولارا للطن) بسبب انخفاض العرض في السوق.

لكن نقص الالمنيوم يبقى اصطناعيا وتعززه مهل الانتظار في المستودعات كما يرى محللو كومرتسبنك.

وأخيرا سجلت أسعار الرصاص والقصدير تراجعا بنسبة 16% و17% في 2014. والزنك كسب 5% في السنة نفسها وقد يستمر على هذا المنوال بسبب نقص العرض الذي تفاقم بسبب إغلاق مناجم بينها منجم سنشوري في أستراليا.