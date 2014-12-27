المغرب: تراجع تكلفة صندوق الدعم الحكومي 21%

توقعت الحكومة المغربية أن تنخفض تكاليف صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) بنسبة 21 بالمائة من 42.5 مليار درهم (4.7 مليار دولار) في 2013 إلى 33.6 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران خلال رئاسته لاجتماع المجلس الإداري لصندوق المقاصة إن "هذا التحسن يعزى بالأساس إلى الأثر الإيجابي لاعتماد نظام المقايسة الجزئية الخاص بالمواد البترولية ورفع الدعم عن مادتي البنزين الممتاز ومادة الفيول (زيت الوقود) مع تقليص الدعم الموجه للغازوال (البنزين)".

وأضاف أن هذا الانخفاض يعزى أيضا إلى "التراجع النسبي للأسعار في الأسواق الدولية لبعض المواد الأولية المدعمة."

وبعتبر صندوق المقاصة المثير للجدل مكلفا لميزانية الدولة ويرى عدد من المحللين أن الصندوق الذي يدعم أيضا بعض المواد الغذائية كالسكر والزيت والدقيق وغاز البوتان يستفيد من دعمه الأغنياء اكثر من الفقراء ويستنزف ميزانية الدولة.

وقررت الحكومة المغربية في العام 2013 اعتماد نظام المقايسة فيما يتعلق بالمواد البترولية التي يستورد المغرب كل احتياجاته منها تقريبا وهو ما تسبب في عجز كبير في الميزان التجاري خاصة في ظل ارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق الدولية.

وقال بن كيران إن تكاليف الدعم شهدت انخفاضا متواصلا منذ العام 2012 حين سجلت 55 مليار درهم لتصل إلى ما يناهز 33 مليار درهم في

العام 2014 . وأضاف أنه يتوقع أن تبلغ كلفة الدعم 23 مليار درهم في العام 2015.