صحيفة: التشغيل التجريبي لقطار الحرمين خلال شهرين

نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن التشغيل التجريبي لقطار الحرمين السريع سيتم خلال فترة لا تتجاوز الشهرين، وذلك في المنطقة الواقعة بين محطتي رابغ والمدينة المنورة.

وكشفت المصادر أن التشغيل التجريبي للقطار في هذه المنطقة يأتي نظرا لانتهاء تجهيزها خلال فترة قريبة، وذلك بعد وصول أولى دفعات قطار الحرمين إلى ميناء جدة، حيث سيتم نقل عربات القطار التي وصلت إلى المدينة المنورة برا لإجراء التجارب والتشغيل التجريبي.

يأتي ذلك فيما وصلت السكة الحديدية إلى مشارف المدينة المنورة، فيما انتهت الأعمال المدنية من دفن وردم وتجهيز لرصف السكة الحديدية، كما قاربت نسبة الإنجاز بمحطة قطار الحرمين 95%، إذ يتوقع أن يتم تسليم المحطة في شهر فبراير المقبل.