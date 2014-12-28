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"التجارة" السعودية تغلق 3 مصانع لإنتاج العزل الحراري

المصدر: العربية.نت
أحد أفراد الفرق الرقابية لوزارة التجارة
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أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة السعودية خلال جولاتها الميدانية 3 مصانع لمواد العزل الحراري في الرياض، بعد أن أثبتت عملية فحص العينات عدم مطابقة المنتجات للمواصفات الإلزامية لكفاءة الطاقة لمواد العزل.

وأوقفت الوزارة 6 خطوط إنتاج تعود لتلك المصانع المخالفة، وتم ضبط وحجز 1500 قطعة من مواد العزل الخاصة بقطاع المباني بعد إجراء فحص لعينات منها في مختبرات متخصصة تابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

واستدعت الوزارة المسؤولين عن هذه للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

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