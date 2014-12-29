تقنيات بمدينة مصدر تسمح بخفض الحرارة 10 درجات مئوية

تعتبر مدينة مصدر في أبوظبي، مثالاً يُحتذى به على مستوى العالم في استخدام الطاقة المتجددة، لاسيما مع اختيارها من قبل الوكالة العالمية للطاقة المتجددة "آيرينا" كمقرها المستقبلي.

وتعيش مدينة مصدر الواقع الذي قد يتصوره البعض فيلماً من الخيال, حيث سيارة حقيقية من غير سائق, وهي أحد الوسائل التي تنقلنا إلى مدينة مصدر في أبوظبي, المدينة التي أرادت أن تكون مثالاً للعالم أجمعه, والتي حولت الخيال إلى واقع.

ومن سطوح مباني المدينة, تقدم مصدر مثالاً للريادة في مجال الطاقة المستدامة، حيث تساهم هذه الألواح, إلى جانب محطة الطاقة الشمسية بتوليد حوالي 40%، من إجمالي استهلاك المدينة.

كما أن المباني تسهم في توفير استهلاك المياه والكهرباء والطاقة اللازمة للتبريد, وهي موجهة نحو زاوية 45 درجة من إشراق وغروب الشمس للاستفادة من أكبر نسبة من الظل، وجميع المواد التي استخدمت في المباني هي مواد صديقة للبيئة, مثل الإسمنت والطابوق والألمنيوم.

وتضم مصدر حالياً معهداً للعلوم والتكنولوجيا, وشركات تعمل في مجال الطاقة المستدامة منها أسام عالمية. كما أن وكالة ايرينا للطاقة المتجددة تستعد قريباً لاتخاذ مركزها الرئيسي من مدينة مصدر.

ومن أروقة المدينة, تقدم لنا مصدر مثال تعايش وانسجام التاريخ والمستقبل, فشوارعها ضيقة ومبانيها قريبة من بعضها, تذكرنا بالتصاميم العربية القديمة التي تسمح للنسيم بالمرور وتقلل من استخدام الطاقة.

وأيضاً تذكرنا الأبراج بالبراجيل، حيث تعمل مولدات للرذاذ في قمتها للتبريد بواسطة التبخر. والنتيجة نسيم لطيف في منتصف الصحراء.

ويعطي مزيج الأزمنة جواً فريداً من الهدوء والراحة للمدينة, وهذه الحيل الذكية تسمح بتقليل الحرارة بحوالي 10 درجات بالمقارنة مع الخارج. أما تحت الأرض, فتقدم لنا مصدر مثالا لمسؤولية الاستدامة.

فداخل المختبرات يجري الطلاب والعلماء الأبحاث التي تصمم لنا مستقبلا أفضل, مثل أبحاث الوقود الحيوي، حيث يتم تحقيق هذه الأبحاث من خلال أجهزة في غاية التطور, مثل المجهر الذي يعد من الأقوى في العالم تستطيع رؤية مدار الإلكترون.

وقد أظهرت ريادة مدينة مصدر للعالم أن الاستدامة واجب ومسؤولية على جميع الدول, لاسيما النفطية منها، وقريبا ستصبح مصدر مدينة متكاملة تستقبل السكان وتؤمن لهم كافة الخدمات اللازمة منها المدارس, لتضع بذلك معاييراً عالية المستوى لمستقبل أفضل.