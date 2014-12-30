اليابان يقر تخفيضات ضريبية لتحفيز النمو الاقتصادي

أقر الائتلاف الحاكم في اليابان خطة إصلاح ضريبي تخفض ضرائب الشركات اعتبارا من أبريل وتعهد بتخفيضات أخرى في السنوات المقبلة في إطار مساعي رئيس الوزراء شينزو آبي لزيادة أرباح الشركات ودعم النمو الاقتصادي.

وتخفض الخطة التي أقرها الحزب الديمقراطي الحر وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو يوم الثلاثاء الضريبة الفعلية الإجمالية على الشركات بنسبة 2.51 بالمئة إلى 32.1 بالمئة في أبريل ثم تنزل إلى 31.23 بالمئة في العام التالي.

وفي يونيو تعهد رئيس الوزراء بخفض ضريبة الشركات لأقل من 30 بالمئة خلال السنوات المقبلة سعيا لانتشال اليابان من نحو عامين من الانكماش.

وفي وقت سابق من العام الجاري ألغى آبي رسوما فرضت على الشركات في 2012 لتمويل صندوق إغاثة من الكوارث.

وقدر تاكيشي نودا رئيس لجنة الضرائب في الحزب الديمقراطي الحر أن حجم خفض ضريبة الشركات سيصل إلى نحو 400 مليار ين، ما يعادل 3.32 مليار دولار عل مدى العامين الماليين المقبلين.

ويأمل آبي أن يشجع خفض الضريبة الشركات على رفع الأجور وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستثمار سيولة تبلغ 1.9 تريليون ين تحتفظ بها الشركات خارج القطاع المالي.