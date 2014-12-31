95 مليار جنيه مساعدات مصر الخارجية في 12 شهراً

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانوناً باعتماد الحسابات الختامية للعام المالي 2013/2014 التي بلغ حجم استخدامات الموازنة المصرية العامة فيها نحو 824.375 مليار جنيه مقابل نحو 665.825 مليار جنيه بختام الموازنة العامة السابقة لعام 2012/2013.

وكشف القانون عن تلقي مصر لمنح خلال العام المالي الماضي بقيمة إجمالية تبلغ 95.856 مليار جنيه بزيادة بنحو 90.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق.

وبلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية نحو 100.642 مليار جنيه بزيادة بنحو 7 مليارات جنيه عن العام السابق، كما كشف الحساب الختامي عن تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 260.288 مليار جنيه بزيادة بنحو 9 مليارات جنيه تقريبا عن العام السابق.

وتضمنت الأرقام تحقيق إيرادات عامة من عمليات الإقراض وبيع الأصول بنحو 4.286 مليار جنيه.

وأظهر القانون الذي أصدره الرئيس تحقيق مصر لإيرادات عامة بنحو 461.743 مليار جنيه وعجز كلي بقيمة 255.4 مليار جنيه.