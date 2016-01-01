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انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الخامس

المصدر: بكين - رويترز
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أظهر مسح رسمي نشرت نتائجه، اليوم الجمعة، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الصين انكمش في ديسمبر للشهر الخامس على التوالي، بما يؤجج المخاوف من دخول ثاني أكبر اقتصاد في العالم في دوامة تباطؤ طويل الأمد، رغم اتخاذ سلسلة من إجراءات التحفيز.

وبلغ المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية 49.7 في ديسمبر، بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، مقارنة مع 49.6 في الشهر السابق.

ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش على أساس شهري.

كلمات دالّة

#الصين, #صناعات تحويلية, #انكماش, #اقتصاد

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