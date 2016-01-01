روسيا: أوكرانيا تخلفت عن سداد سندات بـ 3 مليارات دولار

قالت وزارة المالية الروسية إن موسكو سترفع دعوى قضائية على أوكرانيا لعدم سدادها سندات دولية قيمتها ثلاثة مليارات دولار، وفائدة قدرها 75 مليون دولار بحلول 31 ديسمبر.

وكان هذا القرار متوقعا إذ قالت روسيا مراراً إنها ستعتبر عدم دفع الدين تخلفاً عن السداد ومن ثم سترفع دعوى قضائية. وأصدرت حكومة الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش السندات الدولية في أواخر العام 2013 واشترتها روسيا بالكامل.

وقالت الوزارة الروسية على موقعها الإلكتروني مساء أمس الخميس: "سيتم رفع دعوى قضائية أمام محكمة بريطانية طبقاً للإجراءات المعمول بها".

وكان رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك قد قال أكثر من مرة إن بلاده لن تسدد قيمة السندات الدولية في موعد استحقاقها في 20 ديسمبر، وإن كييف مستعدة لخوض المعركة القضائية. وقد انتهت فترة السماح لسداد هذا الدين أمس الخميس.

وجرى إصدار السندات قبل شهرين فقط من فرار يانوكوفيتش عقب احتجاجات دامية في الشوارع، اشتعلت شرارتها بسبب سعيه لوقف تحرك أوكرانيا صوب الاندماج مع أوروبا من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا.

وتوصلت أوكرانيا إلى اتفاق منفصل مع دائنيها من القطاع الخاص لإعادة هيكلة ديونها السيادية، وتلك التي تضمنها الحكومة، وتصر على أن السندات الدولية التي اشترتها موسكو هي ديون تجارية ولا يمكنها أن تعرض على روسيا اتفاقا أفضل من دائنيها الآخرين.

وتقول روسيا إن ذلك إقراض رسمي من دولة لأخرى، ولا يدخل في نطاق اتفاق كييف مع دائني القطاع الخاص.