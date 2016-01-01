سيارة "برمائية" في الإمارات للبيع بـ 15 مليون درهم

المركبة "نوفوياج تيندر 33" لن يحتار مالكها بين التنقل براً أو بحراً، فهي تتمتع بخصائص مميزة، إذ يبلغ طولها عشرة أمتار، حيث تتسع لـ 12 شخصاً، إضافة إلى سائق المركبة ومساعده، وتستطيع الإبحار بسرعة 20 عقدة، وبقوة من 500 إلى 600 حصان.

وقد تداول عشاق المركبات الفريدة أخيراً صور مركبة الليموزين البرمائية المذهلة "Nouvoyage Tender 33" المعروضة للبيع على موقع إلكتروني متخصص في التسويق بدولة الإمارات، بسعر 15 مليون درهم، ما أحدثت ضجة بين أوساط عشاق المركبات المميزة باعتبارها الأغلى والأكثر فرادة، التي يتم عرضها على المنصة الأكثر تفضيلاً في الإمارات، بحسب صحيفة "البيان".

ونقلت الصحيفة عن مدير تسويق قسم السيارات في موقع "دوبيزل"، عثمان برجي قوله: "مما لا شك فيه أن الإمارات تُعتبر من أكثر الدول المحبة للسيارات واليخوت الفاخرة، وأن مركبة الليموزين البرمائية (نوفوياج تيندر 33) قد كسرت جميع المقاييس في قسم السيارات المعروضة للبيع عبر الموقع، وبحسب تقرير دوبيزل للمركبات في أبوظبي، الذي تم إصداره أخيراً، تصدرت اليخوت الفخمة قائمة المركبات الأغلى ثمناً من بين تلك المعروضة على الموقع".