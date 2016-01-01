صحيفة: 20 ألف وظيفة تنتظر السعوديين قريباً

علمت صحيفة "عكاظ" أن وزارة الخدمة المدنية ستعلن خلال أيام عن نحو 20 ألف وظيفة جديدة للرجال والنساء، سترد من الجهات الحكومية في السعودية، بعدما أنهت الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية المقدمة من الوكالة المساعدة للاستقطاب والتوظيف.

وتتضمن الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والوظائف المشمولة باللائحة الصحية للطبيب المقيم وغير الطبيب، وتلك المشمولة باللائحة التعليمية ووظائف المسابقة للمراتب من المرتبة الأولى حتى العاشرة، بحسب مصادر الصحيفة.

وأعلن وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية المكلف عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين مواعيد فترات التحوير للعام المالي 1437/1438، إذ سيكون آخر موعد لقبول طلبات الوظائف التي ترد للوزارة للفترة الأولى بعد نحو 10 أيام (30 ربيع الأول الجاري)، على أن يتم صدور قرارات التحوير بعد استلامها في 23 ربيع الثاني المقبل.

ويقصد بتحوير الوظائف استقبال وزارة الخدمة المدنية أرقاما وظيفية من الوزارات والمنشآت الخاصة، وبناء عليها يتم الترشيح، وتعني تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر، استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف أو حاجة التنظيم، أو كليهما معا، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغير في الهيكل التنظيمي القائم.

وأشار الخنين إلى أهمية تناسب مستوى المشاركة بين الجهات ذات العلاقة مع ممثلي وزارتي المالية والخدمة المدنية، وفقاً لمستوى مراتب الوظائف المطلوب تحويرها، حيث سيمثل وزارة الخدمة المدنية في دراسة طلبات التحوير للمرتبة الحادية عشرة فما فوق وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية ووكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب، كما سيمثل الوزارة في دراسة هذه الطلبات من المرتبة العاشرة فما دون مدير عام تصنيف الوظائف، ومدير إدارة تحوير الوظائف.