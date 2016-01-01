3 ريالات يومياً متوسط زيادة فواتير الكهرباء التجارية

أظهرت دراسة أجرتها صحيفة "الاقتصادية" على القطاع التجاري، أن مقدار الزيادة في التعرفة الكهربائية للقطاع، ستبلغ 3 ريالات يومياً لكل فاتورة أو مشترك في القطاع، أي بمعدل 106 ريالات شهرياً و1272 ريالا سنويا، في محاولة لرصد أثر تقليص السعودية لدعم الكهرباء على قيمة الفواتير في القطاعات الاقتصادية.

ويتضمن القطاع 3 شرائح، أولها التي تتراوح كمية استهلاكها الشهرية بين كيلو واط في الساعة و4000 كيلو، بينما الشريحة الثانية التي تستهلك من 4001 كيلو واط في الساعة إلى 8000 كيلو واط في الساعة، فيما تأتي الشريحة الثالثة باستهلاك يتخطى 8001 كيلو واط في الساعة.

وجرى رفع التعرفة الكهربائية للقطاع التجاري بنسبة تتراوح بين 15 و33%، حيث تم رفع التعرفة للشريحة الأولى بنسبة 33% أي بمعدل زيادة قدره 4 هللات لكل كيلو واط في الساعة من 12 هللة إلى 16 هللة. بينما الشريحة الثانية، فقد جرى رفع تعرفتها الكهربائية بنسبة 20%، بمعدل 4 هللات لكل (كليو واط /ساعة) من 20 هللة إلى 24 هللة، أما الشريحة الثالثة فتم رفع تعرفتها بنسبة 15%، بمعدل (4 هللات) لكل كيلو واط في الساعة.

وبلغت كمية استهلاك القطاع التجاري خلال العام 2014 نحو 42.3 مليار كيلو واط / ساعة، (42.273 غيغا واط في الساعة)، في حين بلغ عدد مشتركي القطاع نحو 1.33 مليون مشترك بنهاية العام.

وبتوزيع كمية استهلاك القطاع من الكهرباء على الشرائح الثلاث بحسب بيانات هيئة تنظيم الكهرباء، يتبين أن الشريحة "الأولى" هي الأكثر استهلاكاً بين الشرائح الأخرى، حيث استحوذت على 48.3% من إجمالي استهلاك القطاع.

تأتي بعدها الشريحة "الثالثة" باستحواذها على 39.9% من إجمالي استهلاك القطاع، أما الشريحة "الثانية" فقد استحوذت على 11.8%.