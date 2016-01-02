تباين بين الدول العربية في جذب الاستثمار

تشير إحصاءات إلى ان نسبة مهمة من تدفقات الاستثمار الأجنبي الموجهة إلى المنطقة استهدفت دولة الإمارات التي حافظت للعام الثالث على التوالي على المرتبة الأولى عربياً في تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة نشاطات الأعمال، متقدمة على كل دول المنطقة المدرجة، بينما احتلت المرتبة 31 عالمياً في هذا المؤشر، واحتلت المرتبة الأولى عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والمرتبة الثانية عالمياً في محور استخراج تراخيص البناء والرابعة عالمياً في محور توصيل الكهرباء.

ووفق مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال احتلت البحرين المرتبة 65، وقطر 68، وعُمان 70، وتونس 74، والمغرب 75، والسعودية 82، بينما تجاوزت باقي الدول العربية المرتبة 100، فجاء ترتيب الكويت 101، والأردن 113، ولبنان 123، ومصر 131، والجزائر 163، واليمن 170، وليبيا 188، والعراق 161. والترتيب الذي حصلت عليه دول عربية لا يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي فيها، وفي ظل سيادة العولمة والانفتاح الاقتصادي وتدفق الاستثمارات، لم تعد هناك دولة بعيدة من الرقابة والتقويم الدولي في ظل ثورة المعرفة والتكنولوجيا التي حولت العالم إلى قرية صغيرة مكشوفة.

ولمؤشرات البنك الدولي إضافة إلى مؤشرات مؤسسات متخصصة عالمية أهمية كبيرة في نظر شركات الاستثمار فهي تزود المستثمرين وصانعي القرار بمعلومات رقمية تساعدهم في اتخاذ القرار الاستثماري ومعرفة وضع كل دولة على انفراد وتحديد أهم النواقص التي تعانيها تلك الدولة وتمنعها من جذب المستثمرين الأجانب. وأثبتت الدراسات الإحصائية ان هنالك صلة قوية بين ترتيب الدول في هذه المؤشرات وبين ما تجتذبه من تدفقات الاستثمار الأجنبي.

ويُعتبر مؤشر سهولة ممارسة نشاطات الأعمال مقياساً عالمياً للمستوى الذي تتمتع به الدوائر الحكومية في الدول المختلفة في تقديم خدمات مبتكرة ورائدة للمستثمرين والمتعاملين، كما يعكس المؤشر المدة الزمنية وعدد الإجراءات اللازمة للقيام بها من اجل تأسيس عمل تجاري. ويُحتسب هذا المؤشر من خلال تحليل 10 مراحل هي التأسيس، والتعامل مع التراخيص، وتوظيف العمال، وتسجيل الملكية، والحصول على قروض، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود، وإغلاق العمل.

وكانت تدفقات الاستثمار المباشر على الأردن، مثلاً، محدودة لأن مرتبة المملكة في تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال بلغت 113 بين 189 اقتصاداً. ووفق التقارير فإن المجالات الأكثر احتياجاً للإصلاح في الأردن هي بيئة الاستثمار التي ما زالت تواجه العديد من التعقيدات الإجرائية الخاصة بتأسيس المشاريع لجهة عدد الإجراءات والمدة الزمنية المطلوبة لإنجازها، إضافة إلى أدوات حماية المستثمر، وتكلفة إنشاء العمل التجاري، والحصول على الائتمان، والنظام الضريبي، وتسوية حالات الإعسار، وإنفاذ العقود، والبيروقراطية الحكومية.

وأصبحت الإمارات، في المقابل، تملك اقتصاداً تنافسياً عالمياً إذ تتخذ نحو 25 في المئة من أكبر 500 شركة عالمية من الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية، وهو مؤشر مهم يعكس عوامل الجذب الاستثماري الذي تتمتع به الدولة، إضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به والموقع الاستراتيجي المتميز ما جعل منها نقطة وصل بين الشرق والغرب، إلى جانب توافر بنية تحتية وتشريعية متطورة إضافة إلى كفاءة الخدمات الحكومية وتطورها، واستحداث الحكومة الذكية، وسهولة العمليات المالية والمصرفية وشفافيتها العالية، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وإمكانية تحويل الأرباح بنسبة 100 في المئة.

وعلى رغم توافر سيولة واحتياطات مالية ضخمة، تحرص الإمارات على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف النقل التكنولوجي الذي يصاحبه عادة استقطاب أفضل المهارات والخبرات التنظيمية والإدارية والفنية، إضافة إلى سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية لتصريف المنتجات. ويعزز الاستثمار الأجنبي تدفق العملات الصعبة التي تحسّن موازين المدفوعات، إضافة إلى مساهمته في بناء رأس المال الاجتماعي، وتحديث مشاريع البنية التحتية ومنها الطرق ووسائل الاتصالات، ومشاريع الخدمات مثل المستشفيات والمدارس والمساكن، ما يساهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوظيف العمال الباحثين عن عمل وتنمية الموارد البشرية الوطنية وتدريبها والاستفادة منها.

* نقلا عن الحياة