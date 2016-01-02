24 ريالا زيادة فاتورة الكهرباء على القطاع الحكومي يوميا

أظهرت دراسة لصحيفة الاقتصادية أن متوسط الزيادة في فواتير مشتركي الكهرباء في القطاع الحكومي بالسعودية، بعد رفع التعرفة الكهربائية يبلغ نحو 8751 ريالا سنويا لكل فاتورة أو مشترك.

وبعد رفع التعرفة الكهربائية على مشتركي القطاع الحكومي من 26 هللة إلى 32 هللة بنسبة 23 في المئة، يتضح أن معدل قيمة الزيادة يبلغ شهريا 729 ريالا، بمعدل يومي 24 ريالا، لتصبح حصة كل مشترك بعد رفع التعرفة سنويا نحو 46672 ريالا، بمعدل شهري يبلغ 3889 ريالا و128 ريالا يوميا.

ويبلغ عدد مشتركي القطاع بنهاية عام 2014 نحو 246417 مشتركا، بينما بلغت كمية استهلاكهم من الكهرباء 36.94 مليار "كيلواط /ساعة". وبلغ متوسط حصة كل مشترك نحو 145.8 ألف كيلواط /ساعة خلال 2014، وتبلغ قيمة تلك الحصة نحو 37921 ريالاً "3160 ريالاً شهريا، 104 ريالات يوميا" لكل فاتورة أو مشترك، مقارنة بـ36591 ريالاً لعام 2013، بمعدل شهري 3049 ريالا، و101 ريال يوميا. ووفقا لدراسة نشرت يوم أمس أجرتها الوحدة على القطاع التجاري، فقد أظهرت أن مقدار الزيادة في التعرفة الكهربائية للقطاع، ستبلغ ثلاثة ريالات يوميا لكل فاتورة أو مشترك في القطاع، أي بمعدل 106 ريالات شهريا و1272 ريالا سنويا.

وعند مقارنة الزيادة بين القطاعين "التجاري" و"الحكومي" يتضح أن زيادة القطاع الأخير أكبر بكثير من القطاع الأول، وذلك يعود إلى أن عدد مشتركي القطاع الحكومي أقل بكثير من القطاع التجاري، حيث يبغ عدد مشتركي القطاع الحكومي 246417 مشتركا، بينما القطاع التجاري يبلغ 1.33 مليون مشترك.

كما أن كمية استهلاك القطاع الحكومي قريبة من كمية استهلاك القطاع التجاري، حيث شكلت كمية استهلاك القطاع الأول 11.6 في المئة من إجمالي كمية استهلاك "السعودية" خلال 2014، أما القطاع "لتجاري" فتبلغ نحو 13.6 في المئة من الإجمالي. توزيع الفواتير حسب الاستهلاك

جاءت النسبة الأكبر من فواتير مشتركي القطاع الحكومي ذات استهلاك عال، حيث شكل نحو 84.5 في المئة من المشتركين أي نحو 208.22 ألف مشترك يستهلكون كمية كهرباء شهرية تتجاوز عشرة آلاف كيلواط في الساعة، ثم المشتركين الذين يستهلكون ما بين 2001 إلى 3000 كيلواط في الساعة تبلغ نسبتهم نحو 1.6 في المئة.

يليهم المشتركون الذين يستهلكون ما بين 1001 إلى 2000 كيلواط في الساعة ويمثلون نحو 1.5 في المئة من إجمالي عدد الفواتير الصادرة، ثم الفئة التي كمية استهلاكها ما بين 3001 إلى 4000 كيلواط في الساعة، والفئة التي تستهلك ما بين 4001 إلى 5000 كيلواط في الساعة وتمثل كل فئة ما نسبته 1.5 في المئة من الإجمالي. أما الفئة التي تستهلك ما بين 5001 إلى 6000 كيلواط في الساعة، والفئة التي تستهلك 6001 إلى 7000 كيلواط في الساعة، فتشكل فواتير كل فئة منهما نحو 1.4 في المئة من إجمالي عدد الفواتير الصادرة.

أما الفئة التي تستهلك ما بين 7001 إلى 8000 كيلواط في الساعة، والفئة التي تستهلك ما بين 8001 إلى 9000 كيلواط في الساعة، والفئة التي تستهلك ما بين 9001 إلى 10000 كيلواط في الساعة، فتشكل فواتير كل فئة منها نحو 1.3 في المئة من إجمالي عدد الفواتير الصادرة للقطاع.