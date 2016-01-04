تدشين أول فرع متنقل لخدمة أصحاب الأعمال في السعودية

دشن وزير العمل السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مفرج بن سعد الحقباني، اليوم الإثنين في الرياض، أول فرع متنقل للصندوق لخدمة العملاء من أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، والوصول إليهم في مختلف مناطق ومحافظات ومراكز المملكة.

ويوفر الفرع المتنقل لأصحاب العمل خدمات في مقدمتها التعريف ببرامج الصندوق، والمشاركة في المعارض في مناطق المملكة، وزيارة المواقع التي لا تتواجد بها فروع لـ "هدف" وفق زيارات مجدولة، ومساعدة العميل على التسجيل في البرامج، وتفعيل حسابات العملاء، ومساعدة العميل في تقديم طلبات الدعم، فضلا عن الربط المباشر للموظفين ورفع المطالبات المالية لكافة البرامج.

كما يقدم الفرع المتنقل عدة خدمات للباحثين عن عمل منها: تقديم الخدمات السريعة، والنشرات الإرشادية لطالب العمل، ومساندة طالبي العمل للتسجيل بالموقع للاستفادة من برامج الدعم، وترشيح طالبي العمل للفرص الوظيفية الشاغرة، والتوعية بمواعيد لقاءات التوظيف بالفروع.

وتمكن الصندوق خلال السنوات الماضية من التوسع في تقديم خدماته لعملائه في مختلف مناطق المملكة من خلال تجهيز أكثر من 120 فرعاً ومركزاً للتوظيف، لتوفير العديد من الخدمات من دعم وتأهيل وتدريب وتوظيف للقوى البشرية الوطنية في سوق العمل، ليأتي الفرع المتنقل مسانداً لها في تقديم الخدمات بعد أن جهزت حافلة حديثة بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للإنتظار، إضافة إلى صالة للإجتماعات ولتقديم خدمات الإرشاد المهني، ومنطقة للخدمات المساندة، كما تم تجهيز الفرع المتنقل بأحدث التقنيات اللاسلكية لتقديم الخدمات بكل يسر وسهولة.