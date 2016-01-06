تعديل أسعار الطاقة يقلص عجز الميزانية السعودية بـ 4%

توقعت صحيفة "واشنطن بوست" أن تسهم تعديلات أسعار الوقود والكهرباء بالسعودية في خفض عجز الميزانية بنسبة 4%، أي نحو 70 مليار ريال على أقل تقدير، وذلك استناداً إلى العجز المقدر في العام المقبل بـ326 مليار ريال بعد التراجع الكبير في أسعار النفط، والذي يشكل ما نسبته 13 – 15% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يفوق 2.5 تريليون ريال.

وأكدت "واشنطن بوست"، بحسب ما نقلته صحيفة "المدينة"، على أهمية الإصلاحات التي شرعت فيها المملكة في المرحلة الأخيرة من أجل تنويع القاعدة الإنتاجية، وتوفير المزيد من الوظائف للشباب الباحثين عن عمل.

ويبلغ حجم دعم المملكة للوقود قرابة 120 مليار ريال سنوياً، وجاء تعديل الأسعار أخيراً من أجل رفع كفاءة استخدام الوقود والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، ودعم الميزانية في ظل تراجع أسعار النفط لأكثر من 60%. وعلى الرغم من رفع المملكة لسعر الوقود، إلا أنه يظل في المستويات الأقل مقارنة بالدول الأخرى، حيث يصل السعر في بعض الدول الأوروبية إلى دولار كامل للتر الواحد.