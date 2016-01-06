1.5 مليار طن حجم احتياطيات موريتانيا من الحديد

قالت وزارة المعادن الموريتانية إن قطاع المعادن حقق نتائج جيدة نتيجة السياسة التي تبنتها الدولة في هذا الإطار بتحرير القطاع المعدني لتفسح المجال أكثر أمام القطاع الخاص الذي أوكلت له مهمة تنمية الصناعة المعدنية.

وأوضحت أنها أولت أهمية كبيرة خلال السنوات الماضية لخلق بنية مناسبة للاستثمار وترقية القطاع المعدني وتحديد إطار قانوني ومؤسساتي محفز، وتكوين طاقم بشري مؤهل لإدارة السياسة القطاعية من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال وزير المعادن والطاقة والبترول محمد سالم ولد البشير إن هذه السياسة ساهمت في الرفع من مستوى رخص البحث ورخص الاستغلال والحقوق والرسوم والإتاوات والضرائب، حيث بلغ الإنتاج معدن الحديد 13 مليون طن فيما تجاوز انتاج النحاس 31 ألف طن وبلغ انتاج الذهب أكثر من 310 الف أونصة من الذهب وهو ما أكسب الميزانية الموريتانية ما يزيد على 115 مليار أوقية (دولار واحد يساوي 332 أونصة).

وكشف الوزير عن حجم احتياطات موريتانيا من مختلف المعادن، مشيرا إلى أن احتياطاتها من الحديد تبلغ 1.5 مليار طن، ومن الذهب 25 مليون أونصة، فيما يبلغ احتياطي موريتاني من النحاس 28 مليون طن. وأضاف أن احتياطي موريتانيا من لكوارتز يبلغ 11 مليون طن، ومن الجبس يبلغ 100 مليون طن، فيما يبلغ احتياطها من الملح 245 مليون طن.

وعن حجم المستثمرين في المجال المعدني قال ولد البشير إن وضعية السجل المعدني في إلى غاية اليوم الأخير من العام المنصرم أوضحت أن عدد الوكلاء وصل إلى 82 وكيلاً، ما بين وطنيين وأجانب، فيما وصل عدد رخص البحث والتنقيب إلى 125 لجميع الفئات، بينما وصل عدد رخص الاستغلال 13 في مجالات الحديد الذهب النحاس الملح ولكوارتز.

وفيما يتعلق بالتشغيل قال ولد البشير إن قطاع المعادن يشغل أكثر من 15 ألف عامل، غير أن قرابة نصفهم يعمل بشكل غير دائم، مشيراً إلى أن المؤشرات الموجودة تؤكد ان قطاع المعادن سيحقق نتائج إيجابية على المديين القريب والمتوسط.

