298 ألف وظيفة وهمية لسعوديات بقطاعات لا تعين نساءً

كشف تقرير حديث لوزارة العمل عن وجود نحو 298 ألف امرأة سعودية مسجلات في 6 قطاعات لا تعين فيها نساء.

وأشار التقرير الذي نقلته صحيفة "المدينة" إلى وجود نحو 120 ألف حالة مسجلة في قطاع التشييد والبناء، بالرغم من أن هذا القطاع لا تعمل فيه نساء حتى الآن، أما في تجارة الجملة والتجزئة فوصل عدد السعوديات إلى 122302، وفي مجال الزراعة والغابات والصيد البري والأسماك فقد وصل عدد السعوديات إلى 4351، وفي مجال المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر فقد بلغ عدد السعوديات 2259، وفي مجال الصناعات التحويلية وصل عددهن إلى 40663، ، وفي مجال النقل والتخزين والمواصلات، بلغ العدد 9365.

واعترف مصدر مسؤول في وزارة العمل بوجود سعودة وهمية في عدة قطاعات، منها قطاع المقاولات تحديداً وقد تم تغريم الكثير من القطاعات لمخالفتها الأنظمة والتعليمات.

من جهة أخرى، أكد المتخصص في الشأن الاقتصادي عبدالرحمن الكناني، أنه يجب على وزارة العمل القيام بجولات مكثفة على قطاع المقاولات والتشييد تحديدا لرصد هذه الظاهرة، فقطاع المقاولات يخلو تماماً من السعوديات أو النساء على وجه الخصوص، لافتاً إلى أنه يجب تجريم السعودة الوهمية لأنها أشد خطورة من البطالة.