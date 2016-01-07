رغم رفع أسعار البنزين.. السعودية ثاني أرخص دول العالم

ذكرت تقارير إخبارية، الأربعاء، أن أسعار البنزين في السعودية ما زالت ثاني أرخص الأسعار على مستوى العالم بعد فنزويلا، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود في السعودية، بحسب مؤشر بلومبرغ لأسعار البنزين في العالم، وفقاً لما نقلته صحيفة "الرياض".

وكانت السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، وأكبر منتج له في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قد عدلت آلية دعم الوقود الشهر الماضي بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة 35% العام الماضي، مما أثر بشدة على إيرادات الخزانة العامة السعودية.

وبحسب مؤشر بلومبرغ جاءت الكويت في المركز الثالث، كأرخص دولة في العالم بالنسبة لأسعار البنزين، تلتها الإمارات العربية المتحدة، فيما جاءت النرويج كأغلى دولة في أسعار الوقود وفقاً للمؤشر.

يذكر أن السعودية كانت قد رفعت أسعار بيع البنزين في سوق التجزئة بنسبة 50% تقريباً، في إطار الميزانية الجديدة التي أعلنتها حكومة المملكة الأسبوع الماضي.