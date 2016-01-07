شركات التأمين في السعودية تستهل 2016 بمضاعفة الأسعار

رفعت شركات التأمين بوليصتي "الشامل" و"ضد الغير" بنسبة 100% على قطاع النقل البري بالسعودية اعتبارا من مطلع 2016، وفقاً لما أكدته صحيفة "عكاظ".

وأوضح رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية بندر الجابري، أن شركات تأمين أعادت النظر في القوائم السعرية لبوليصتي "الشامل" و"ضد الغير" اعتبارا من أول يناير الجاري، مشيراً إلى أن أغلب شركات النقل تلقت خطابات رسمية تتضمن الأسعار الجديدة للتأمين.

ولفت إلى أن بوليصة "الشامل" ارتفعت إلى 7% من قيمة المركبة، مقابل 3.5% في السابق، فيما أصبح سعر بوليصة "ضد الغير" 2500 ريال مقابل 1200 ريال سابقاً، مضيفا أن شركات النقل لم تتلق تفسيرات بشأن قرار الزيادة الأخيرة باستثناء "أن القرار يأتي بموافقة من مؤسسة النقد السعودي".

وأشار الجابري إلى أن هناك اتصالات جارية بين شركات النقل البري بالشرقية لتشكيل فريق للتفاوض مع شركات التأمين للحصول على تسعيرة موحدة، مؤكدا أن الارتفاعات الكبيرة في البوليصة تفرض على الشركات استحداث عقود موحدة للحصول على أفضل الأسعار، مضيفاً أن شركات النقل البري تتحمل أكثر من 120 مليون ريال على التأمين سنوياً.

وطالب الجابري بتأسيس شركة تأمين تتولى إصدار بوالص التأمين لشركات النقل البري على مستوى المملكة، في حال تعثرت المفاوضات، مقترحاً التفاوض مع إحدى الشركات الأجنبية للحصول على وكالة لدخول السوق المحلية.