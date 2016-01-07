ضبط 9855 سلعة مخالفة للعلامات التجارية في السعودية

ضبطت وزارة التجارة السعودية 9855 سلعة تحمل علامات تجارية مقلدة، خلال جولات تفتيشية قامت بها خلال العام الماضي، حيث اشتملت السلع التي تم ضبطها على مستحضرات تجميل وأجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وعطورات.

واستدعت الوزارة، بحسب ما ورد في صحيفة "المدينة"، ملاك المحال المخالفة وأحالت المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقا لنظام العلامات التجارية.

وكشف تقرير وزارة التجارة والصناعة أن عدد الشكاوى والبلاغات التي وردت عبر الهاتف المجاني الخاص بأعمال أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها، تجاوز 44819 بلاغاً يخص مكافحة الغش التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها تمت مباشرتها في حينه عن طريق الأعضاء في الوزارة وفروعها ومكاتبها في مناطق المملكة.

أما في يتعلق بالتقليد فقد ذكر التقرير أن عدد الشكاوى الخاصة بما يشتبه أنه مخالف لنظام العلامات التجارية التي وردت للوزارة وفروعها، بلغ 4099 شكوى ضد بضائع مختلفة.

كما تلقت الوزارة وفروعها 9281 شكوى تتعلق بقطع الغيار والضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقد تم النظر فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها. أما السلع المنافية للعقيدة والتي تشكل ضررا على مستخدميها، فتابعت هيئات ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها السلع والبضائع التي يشتبه في إساءتها للدين الإسلامي والمخلة بالأخلاق والآداب، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه تلك السلع حيث بلغت الحالات 3670 حالة، كما تمت إحالة بعض السلع المشتبه بها إلى اللجنة المشكلة من بعض الجهات الحكومية بوزارة الداخلية لإبداء الرأي بشأنها.

وأشار التقرير إلى أنه جرى خلال الفترة المشار إليها القيام بجولات تفتيشية على مصانع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من قبل أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها، حيث بلغ عدد المصانع التي تمت زيارتها وتفتيشها 1704 مصانع مختلفة.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن الوزارة وفروعها نظرت خلال تلك الفترة إلى 2303 تراخيص بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية، وفقا لما تقتضي به شروط وضوابط الإعلان عن تخفيضات تجارية في أسعار السلع بالمحلات التجارية وتنظيم المسابقات التجارية.