انتهت الخمس عشرة سنة من الألفية الثالثة. ما زال العالم في مواجهة قاسية لتحقيق أهداف الألفية بالقضاء على الجوع والفقر وتحسين الظروف الصحية وبرامج التعليم والمساواة بين الجنسين وتحقيق التنمية المستدامة. الرحلة طويلة لبلوغ الأهداف وقد تحتاج إلى ألفية رابعة وخامسة على أساس القاعدة النسبية المقارنة. هناك «أجندة» جديدة الآن في المسار المذكور عنوانها «من المليارات إلى التريليونات» لتأمين موارد تمويل التنمية. تبناها المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي والمصرف الأوروبي للاستثمار ونظيره الأوروبي للإعمار والتنمية ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، ستحشد جهوداً مالية دولية لا تعتمد فقط على المساعدات من الدول المانحة، بل وعلى استثمارات القطاع الخاص بدعم من الأمم المتحدة. بالإضافة إلى جهود الحكومات المحلية.

لم تبتكر الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية جديداً في أهداف الخمس عشرة سنة القادمة حتى 2030. الأهداف التي أعلنتها في سنة 2000 كافية ووافية.. جديدها توفير التمويل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتركيز على القطاع الخاص، وربط الجهود باتفاق الإطار الذي أقرته قمة باريس المعني بالبيئة والمناخ. لا أحد يجادل بدور القطاع الخاص رافعة لتمويل التنمية. هناك يستوطن المال. وتستوطن دوافع الربحية. بقيت كيفية جذب استثمارات القطاع الخاص لتوجيهها في مسار «من المليارات إلى التريليونات». ال«أجندة» الجديدة تقترح أربع وسائل للغاية المذكورة: الإضافة والدمج والتمكين، سندات أسواق رأس المال الدولية، آلية إدارة المخاطر المالية والتمويل المستند إلى النتائج. وفيها ما يستحق التوقف عنده. ومثله كذلك، يستحق ما أغفلته ال«لأجندة».

أولاً: الدمج ليس الوصفة السحرية، ويكاد العالم أن يغادر هذه المنطقة بعد اعتمادها منذ أكثر من 35 عاماً. صحيح أن الدمج مدرٌ قوي للاستثمار والتمويل المباشرين الخارجي والداخلي. لكنه متى يفقد خصائصه ليس مدراً لا للتمويل ولا للتنمية. هذا ما نقتبس من تجارب الدمج التي لا حصر لها. خصوصا في البلدان النامية التي تستهدفها ال«الأجندة» بالأولوية. وحتى في البلدان الصناعية والغنية. أهم حوافز الدمج هو اقتصاد الحجم. (ECONOMY of SCALE) تختاره مؤسسات القطاع الخاص الكبيرة لدمج مؤسسات أصغر في القطاع الإنتاجي نفسه أو في قطاع المدخلات المتممة. ويراد منه خفض تكلفة الإنتاج وفي مقدمها الوظائف والعمالة وتطوير الإنتاج كماً ونوعاً. في البلدان النامية، وباعتراف المؤسسات الدولية نفسها، لم يؤد الدمج إلى خلق قيمة اقتصادية مضافة في بيئة أعمال غير نزيهة وشفافة. وأدى إلى نوع من الاحتكار بتذويب مؤسسات صغيرة منافسة. في لبنان مثالاً، التراخيص المصرفية الجديدة مجمدة منذ نحو 20 سنة. الدمج والاستحواذ متاحان. وتهيمن على الائتمان مجموعة من عشرة مصارف.

ثانياً: سندات الدين الدولية للتنمية على أهميتها، لتعويض قصور السوق المحلية في الدول النامية، لا يمكن تأمينها بقدرات الحكومات المحلية المدينة أصلاً وتعاني عجوزاً هيكلية في الموازنة وأنظمة الدفع. هذا النوع من السندات غير متاح سوى بضمانات المؤسسات الدولية التي تعلم جيداً أوضاع الدول النامية المالية واختناقاتها من خلال تقاريرها ودراساتها. ويمكن التنسيق في هذا المجال مع مصارف التنمية التي أنشأتها الصين ودول «بريكس» في آسيا وإفريقيا. إلى ذلك، تشكل الضمانات الموثوقة من تلك المصارف جدار صد للتقلبات في أسعار الفوائد الرئيسية التي تعتبر عاملاً مهماً في تكوين وجهة الاستثمارات الخارجية لاسيما المباشرة منها. وما تشهده الدول النامية والناشئة معاً من خروج الرساميل بعد توقف برنامج التيسير الكمي الأمريكي وعودة اتجاه رفع الفائدة دليل إلى ذلك.

ثالثاً: آليات إدارة المخاطر المكملة لضمانات التمويل، لا تستقيم من دون استبعاد ديون التنمية من عمليات التوريق والمشتقات المالية السائدة في الديون التجارية التقليدية. ودوام ربطها بالمقترض الأول من المؤسسات المالية الدولية ومن الدول المانحة. تمويل التنمية الذي يحتاج إلى «التريليونات لا المليارات» دين طويل الأجل. وجني ثماره مرجأ إلى حين تفعيل التمويل وتحقيق أهدافه. ومن شأن هذا النوع من إدارة المخاطر طمأنة المستثمر وتضييق فرص خروجه من مشاريع الاستثمار. كما وتحقيقه عوائد أعلى من تلك التي يجنيها في سوق السندات أو الأسهم المحفوفة بالمخاطر.

رابعاً: في حال مراعاة الاعتبارات الثلاثة التي سبق ذكرها يمكن محاسبة الدول المقترضة لتمويل التنمية بحسب النتائج. وكذلك مؤسسات القطاع الخاص المحلية المشاركة في الديون والاستثمار المشترك. كما وتحفيز القطاع الخاص الممول على الاستثمار وإشراكه في تحمل المخاطر. ويمكن النأي بالدول المقترضة عن التصنيفات السيادية والائتمانية السلبية التي تحد من قدرتها على ولوج الأسواق بعيداً من تكلفة فوائد مرتفعة.

ينجز المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى «فروض التنمية المدرسية والأكاديمية». ما أغفلته «أجندة ما بعد 2015»، هو المخاطر الجيوسياسية التي تضرب أكثر من منطقة في العالم وتجعل من التنمية استعصاء لنزعه من براثن الاضطرابات في اكثر من منطقة في العالم. لاسيما في بلدان تفتقر إلى التنمية وتتدهور فيها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. ومن يدري، قد نحتاج إلى منهجية جديدة لمقاربة التنمية على هذا الأساس في السنوات الخمس عشرة المقبلة.

*نقلاً عن صحيفة "الخليج" الإماراتية.