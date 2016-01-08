أسعار الغذاء تواصل الهبوط لضعف الطلب وقوة الدولار

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية هبطت 19% في 2015 بعد تسجيل هبوط جديد في ديسمبر، على خلفية وفرة المعروض وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وهذا هو رابع هبوط سنوي على التوالي في أسعار الغذاء.

وبلغ متوسط مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة تضم الحبوب والبذور النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 154.1 نقطة في ديسمبر، مقابل 155.6 نقطة في القراءة المعدلة للشهر السابق بما يعادل هبوطا بنحو 1%.

وقال كبير الاقتصاديين لدى "فاو"، عبد الرضا عباسيان: "وفرة المعروض في ظل ضعف الطلب العالمي وارتفاع سعر الدولار هي الأسباب الرئيسية للضعف العام الذي منيت به أسعار الأغذية في 2015".

وانخفضت قراءة ديسمبر بفعل هبوط أسعار اللحوم والألبان والحبوب، الذي بدد أثر ارتفاع أسعار السكر والزيوت النباتية.

وتأثرت أسعار القمح بالتوقعات بتسجيل مستوى مرتفع للمعروض من الحبوب بعد إلغاء ضريبة التصدير في الأرجنتين، في حين هبطت أسعار الذرة مع اشتداد المنافسة في ظل بقاء الطلب العالمي ضعيفاً.

وهوى المؤشر الخاص بأسعار الحبوب 15.4% خلال العام 2015، في حين هبطت أسعار الزيوت النباتية إلى أقل مستوى في تسع سنوات، وسجلت أسعار الألبان أضعف متوسط سنوي منذ 2009.

وارتفعت أسعار السكر 0.6% في ديسمبر غير أن متوسطها السنوي هبط 21% عن العام 2014.