الحكومة المصرية تقر مشروع الربط الكهربائي مع السعودية

أقر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه، الأربعاء الماضي، مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 22 نوفمبر 2015، بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، في إطار مشروع الربط الكهربائي المصري-السعودي الذي يهدف إلى المساهمة في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية في مصر والسعودية.

وذكرت صحيفة "الرياض" أن المشروع يقوم على ربط الشبكتين الكهربائيتين في الدولتين من محطة تحويل "بدر" في مصر إلى محطة تحويل "شرق المدينة المنورة"، مرورا بمحطة تحويل "تبوك" في السعودية بطول 1300 كلم، وبقدرة نقل تبلغ 3000 ميغاوات، بما يؤدي إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميغاوات.