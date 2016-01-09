فائض ألمانيا يتخطى التوقعات بمرتين لـ11 مليار دولار

ذكرت مجلة "دير شبيغل" أن الحكومة الألمانية ستحقق فائضا في موازنة 2015 يتجاوز التوقعات، إذ سيزيد عن عشرة مليارات يورو (10.87 مليار دولار)، ومن الممكن أن يساعد هذا الفائض برلين على تغطية تكاليف التدفق الذي لم يسبق له مثيل للاجئين.

وقالت المجلة الألمانية إن فائض ميزانية العام الماضي سيقارب مثلي الفائض المتوقع في السابق والبالغ ستة مليارات يورو.

ورفضت متحدثة باسم وزارة المالية تأكيد أو نفي التقرير الذي نشرته "دير شبيغل"، وقالت إن المسؤولين ما زالوا يحسبون الرقم الدقيق، مضيفة أن البيانات النهائية من المحتمل أن تنشر الأسبوع المقبل.

وتوقع معهد دي.آي.دبليو للبحوث الاقتصادية في برلين زيادة حجم الإنفاق الحكومي على اللاجئين من نحو ستة مليارات يورو هذا العام إلى 15 مليار يورو في 2016، و17 مليار يورو في 2017.

ووافق الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بالفعل على توجيه أموال إضافية من العام الماضي إلى الاحتياطي لدفع تكاليف إيواء ودمج مئات الآلاف من اللاجئين الذين حصلوا على حق اللجوء.