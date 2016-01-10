السعودية الأولى عربيا والـ4 عالميا بالتجارة مع دبي

حافظت السعودية على موقع الشريك التجاري الأول لدبي بين دول الخليج، وكذلك على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط وموقع الشريك التجاري الرابع لدبي على المستوى العالمي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015.

وكشفت أحدث احصائيات جمارك دبي أن قيمة تجارة دبي غير النفطية مع المملكة سجلت44 مليارا و650 مليون درهم بنمو 12 بالمئة، مقارنة بـ40 مليار درهم عن الفترة نفسها من العام 2014، وذلك في اطار العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الإماراتي والسعودي في ظل القيادة الحكيمة للبلدين.

ولفتت إلى أن إجمالي قيمة تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي سجل 96 مليارا و190 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 بنمو 8 بالمئة عنها في الفترة نفسها من عام 2014 استحوذت المملكة العربية السعودية منها على نحو 46.4 بالمئة تلتها سلطنة عمان بقيمة 18 مليار درهم تمثل نسبة 18.7 بالمئة ثم الكويت 14 مليارا و870 مليون درهم بنسبة 15.4 بالمائة وقطر 11 مليارا و910 ملايين درهم بنسبة 12.3 بالمئة والبحرين بقيمة 6 مليارات و750 مليون درهم بنسبة 7 بالمئة .

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي إن دولة الإمارات تربطها مع السعودية علاقات قوية وراسخة في كل المجالات تستند إلى جذور تاريخية كما تشهد هذه العلاقات يوما بعد يوم مستويات متقدمة من القوة والانسجام والمتانة والتناغم على الصعد كافة.

وأشار إلى قفزة في قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع المملكة العربية السعودية بنسبة 61 بالمئة خلال الفترة من 2010 إلى 2014 لترتفع إلى 51 مليارا و700 مليون درهم في2014 مقارنة مع 32 مليارا و200 مليون درهم في 2010 .