"التجارة" السعودية تغلق 5 منشآت صناعية بالرياض

أغلقت وزارة التجارة والصناعة السعودية 5 منشآت صناعية بمدينة الرياض، إثر ضبط مخالفات في خطوط الإنتاج وعدم التزامها بالضوابط والشروط اللازمة، تمثلت في البدء بالإنتاج الفعلي والبيع التجاري دون الحصول على تراخيص نهائية من الوزارة، واستخدام مواد خام كيميائية مجهولة المنشأ، إلى جانب رصد وجود ادعاءات طبية على بعض المنتجات .

وقالت الوزارة في موقعها على الإنترنت إن فرقها ضبطت منتجات غذائية غير مرخصة، واتضح للمراقبين سوء تنظيم بعض المصانع، ووجود مخالفات عدم الالتزام بالبيانات التجارية.

وأصدرت لجنة النظر في المخالفات الصناعية بالوزارة الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة حسب نوع وطبيعة المخالفة، وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى تفعيل الأدوار الرقابية على القطاع الصناعي وتحسين البيئة الصناعية في المملكة.

ويأتي ذلك بعد أن نفذت الوزارة جولات تفتيشية شملت أكثر من 25 منشأة صناعية في العاصمة، أسفرت عن تحرير محاضر الاستدعاء للتحقيق مع المصانع المخالفة واستدعاء المسؤولين عنها لاستكمال الإجراءات النظامية، حيث شملت نشاطات المصانع التي تم إغلاقها تصنيع الأنابيب البلاستيكية والدهانات ومصانع العطورات ومستحضرات التجميل وإنتاج الكيماويات، إضافة إلى مصنع منتجات غذائية غير مرخصة.