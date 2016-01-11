ساما: وضع الاقتصاد مستقر والريال سيبقى مرتبطاً بالدولار

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد المبارك، أن التقلبات في السوق الآجلة للريال مقابل الدولار هي نتيجة لتصورات خاطئة لدى بعض المتعاملين في السوق عن الوضع الاقتصادي العام للمملكة.

وأشار المبارك في بيان نُشر صباح اليوم على موقع "ساما" إلى أن العوامل المؤثرة على سعر صرف العقود الآجلة للدولار لا تعدو كونها مجرد مضاربات مبنية على تكهنات غير واقعية.

وأكد المبارك أن المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية للسعودية تبقى مستقرة.

وعاد محافظ ساما للتأكيد على التزام المؤسسة بسياسة ربط الريال بالدولار، وهو ما تدعمه وبقوة الاحتياطيات الأجنبية للمملكة.