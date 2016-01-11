موريتانيا: السيولة كافية ولا مشكلة في الاستيراد

أكدت الحكومة الموريتانية أن البلاد لا تعاني من مشكلة سيولة وأنها تمتلك كافة الإمكانيات اللازمة، وقال رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين إن الخزينة تحتوى على حوالي 24 مليار من الأوقية (دولار واحد يساوي 332 اوقية) و850 مليون دولار في الحساب الخارجي للحكومة اي ما يغطى سبعة أشهر من الاستيراد .

وبخصوص تنفيذ برنامج الحكومة في ضوء انخفاض أسعار المعادن التي تحتل نسبة مهمة من صادرات البلاد أوضح ولد حدمين أن الحكومة كانت تتوقع هذا التراجع لأسعار المعادن وقامت بإجراءات لتنويع قاعدة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل.

وأشار إلى أن دخل البلاد باستثناء البترول والهبات بلغ حوالي 397 مليار أوقية خلال سنة 2014، ووصل خلال السنة المنصرمة إلى 413 مليار أوقية أي بزيادة 16 مليار أوقية، وأضاف إنه يتوقع أن تصل المداخيل خلال السنة الحالية إلى حوالي 422 مليار أوقية.

وبخصوص شراء الحكومة مادة الأرز الموريتاني من المزارعين المحليين، قال رئيس الوزراء ان انتاج الأرز في موريتانيا تطور من 20 ألف طن الى 112 الف طن، وأن موريتانيا تقوم بشراء احتياجاتها من الأرز الخاصة ببرنامج "أمل" الذي يمكن يهتم بتوزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين، مضيفا انه لا يمكن ان تحل محل المنتجين في تسويق انتاجهم بل تقوم بدعم المنتجين من خلال زيادة الضرائب على المستورد وتوفير الاسمدة ومحاربة الطيور.