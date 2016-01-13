روسيا: ميزانية بلا عجز إذا بلغ النفط 82 دولاراً للبرميل

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الأربعاء، إن بإمكان روسيا وضع ميزانية لا عجز فيها عند سعر 82 دولاراً لبرميل النفط.



ووضعت روسيا ميزانيتها لهذا العام على أساس سعر 50 دولاراً لبرميل النفط، لكن مزيج برنت خام القياس العالمي بلغ اليوم نحو 31 دولاراً للبرميل.



وقال سيلوانوف: "سيتحقق التوازن في ميزانيتنا عندما يبلغ السعر 82 دولاراً للبرميل، ولذا فإن هناك الكثير من القرارات التي ينبغي اتخاذها في ما يتعلق بسياسة الميزانية".



وأضاف أن عجز ميزانية العام الماضي بلغ نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.