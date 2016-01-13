ارتفاع الفائض التجاري الصيني إلى 60 مليار دولار

نمت الصادرات الصينية 2.03% في ديسمبر الماضي، مقارنة مع الشهر المماثل من 2014 وذلك بالنظر إلى الأرقام بالعملة المحلية، في حين تراجعت الواردات بـ4%.



وارتفع فائض الميزان التجاري إلى 382 مليار إيوان، أي ما يعادل 60 مليار دولار.

وقد ارتفع فائض الميزان التجاري للعام 2015 بأكمله إلى 594 مليارا و500 مليون دولار، ليساعد في التخفيف من وطأة خروج رؤوس الأموال من البلاد التي ضغطت على الإيوان.

أما بالنظر الى الأرقام بالدولار، فقد تراجعت الصادرات 1.04% في ديسمبر، ولكن جاء ذلك أفضل من توقعات المحللين التي كانت لتراجعها بـ8%.