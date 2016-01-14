بورشه تنفق مليار دولار لصنع أول سيارة رياضية كهربائية

توجه العديد من الرؤساء التنفيذيين من معرض إلكترونيات المستهلك في لاس فيغاس إلى ديترويت، لحضور معرض السيارات الذي يزخر بتوظيف أحدث التكنولوجيا في السيارات الجديدة، من برامج تصل السيارة بجهاز الهاتف وأجهزة المنزل إلى سيارات رياضية هجينة أو حتى كهربائية.

وكانت أبرز تلك الصيحات سيارة Mission E من بورشه التي ما زالت تحت التطوير، وتنوي بورشه انفاق مليار دولار لصنع أول سيارة رياضية كهربائية.

كما قامت Audi بإطلاق سيارة هيدروجينية H-Tron Quatro، وهي مدعومة بمحركين كهربائيين ويتطلب الأمر أربع دقائق فقط لإعادة ملء خزان الهيدروجين فيها.

وتلقت سيارة لكزس الجديدة "لكزس 500 LC" الكوبيه الرياضية الفاخرة ترحيباً واسعا ضمن أجواء المعرض، ومن المنتظر أن تصل إلى الأسواق العام القادم بسعر 100 ألف دولار. وتتوقع الشركة أن تحقق مبيعات بـ 550 سيارة شهرياً فور اطلاقها.

وبالرغم من التهديد بدعاوى قضائية من الشريك السابق Austin Martin، إلا أن مصمم السيارات الشهير Henrik Fisker كشف عن تحفته الجديدة Force 1 والتي تعمل بـ 10 أسطوانات، و 8.4 لتر بسعر 268,500 دولار.



كما أزالت Mercedes النقاب عن الجيل الخامس من سيارة E Class، والسيارة الجديدة هي أكبر من الطراز السابق، وتتمتع بلوحة رقمية مع شاشتين بحجم 12.3 بوصة، موجهة بالليزر تسمح للسائق بالسيطرة على السيارة بمسحة الإبهام، ويمكنك الاختيار بين ثمانية محركات من بينها محرك هجين يعمل بالكهرباء لمسافة تصل إلى 19 ميلاً.

وعرض صانع السيارات الألماني بي إم دبليو M2 كوبيه رياضية عالية الأداء، بمحرك 3 لتر وست أسطوانات بقوة 365 حصاناً. وتقول BMW إنه يمكن أن يذهب المحرك من سرعة 0 إلى 62 ميلا في الساعة في 4.3 ثانية، ويوفر سرعة قصوى عند 155 ميلاً في الساعة.