نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين 6.4%

اجتذبت الصين 126.3 مليار دولار، بما يعادل 781.4 مليار يوان، في صورة استثمارات أجنبية مباشرة غير مالية في 2015، بزيادة 6.4% عن 2014 على الرغم من تباطؤ الاقتصاد.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة التجارة، اليوم الخميس، أنه في ظل ما تواجهه الصناعات الثقيلة التقليدية من استمرار في التراجع، آثر المستثمرون الأجانب قطاع الخدمات الأكثر قوة، وقطاع صناعات التكنولوجيا المتقدمة الأعلى قيمة العام الماضي.

واستقطب قطاع الخدمات 77.2 مليار دولار أو ما يعادل 477.1 مليار يوان من الاستثمارات الأجنبية، بزيادة 17.3% عن 2014.

وتعهدت شركة أوبر الأميركية باستثمار 6.3 مليار يوان (956.33 مليون دولار) في الصين، حيث تسعى لاقتحام قطاع السياحة في البلاد بأنشطة مثل النقل وتمويل السيارات.

وقالت شركة ستاربكس، أكبر سلسة لبيع القهوة في العالم يوم الثلاثاء، إنها تسعى لفتح 500 متجر في الصين هذا العام، لتكون أكبر سوق لها خارج الولايات المتحدة. وتهدف الشركة لخلق عشرة آلاف وظيفة في الصين كل عام حتى 2019.

ولم تنشر الوزارة بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبيانات الاستثمارات الخارجة لشهر ديسمبر حتى الآن، لكن وفقا لحسابات لرويترز اجتذبت الصين 12.23 مليار دولار أو 77.02 مليار يوان استثمارات أجنبية غير مالية مباشرة في ديسمبر.

وبلغ نصيب التكنولوجيا المتقدمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 9.41 مليار دولار أو 58.35 مليار يوان في 2015، بزيادة 9.5% عن 2014، وبما يعادل 23.8% من حجم الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية في الصين بحسب بيان وزارة التجارة.