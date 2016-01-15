"العمل" ترخص لـ49 مكتباً جديداً لاستقدام العمالة

قال مدير عام المركز الإعلامي في وزارة العمل السعودية خالد أبا الخيل، إن الوزارة أصدرت تراخيص جديدة لـ49 مكتباً متخصصاً في مجال استقدام العمالة المنزلية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، فيما منحت الموافقة المبدئية لـ149 مكتباً آخر، وذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها الوزارة أخيراً لتطوير سوق الاستقدام وتوفير حاجة المواطنين بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، والمساهمة في رفع تنافسية السوق وزيادة فرص تخفيض تكاليف الاستقدام.

وأوضح أن الوزارة عملت على التحقق من توفر جميع الشروط في المكاتب المتقدمة للحصول على التراخيص، وفقاً للائحة شركات ومكاتب الاستقدام، وضبط عملية استقدام الأيدي العاملة للغير، وتقديم الخدمات العمالية، لتطوير سوق الاستقدام.

وبين أبا الخيل أن مكاتب الاستقدام الجديدة في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها حصلت على 17 ترخيصاً، فيما منحت الوزارة مكاتب منطقتي القصيم والمدينة المنورة 5 تراخيص لكل منها لمزاولة نشاط الاستقدام في مجال العمالة المنزلية.

وأشار إلى أن وزارة العمل قدمت الموافقة النهائية لـ9 مكاتب استقدام جديدة في منطقة مكة المكرمة، و6 مكاتب في منطقة حائل بمنحها تراخيص مزاولة العمل، فيما حصلت 4 مكاتب في عسير على الموافقة بعد استكمال إجراءاتها لمزاولة النشاط.

وشملت الموافقة النهائية التي منحتها وزارة العمل لمكاتب الاستقدام مناطق الشرقية، وتبوك، والجوف، مكتب واحد في كل منطقة، لرفع الكفاءة والقدرة التشغيلية في نشاط الاستقدام وتوفير العمالة المناسبة في الوقت المناسب.