لا انتعاش قريباً للإصدارات الأولية في المنطقة

شهدت أسواق المال العربية العام الماضي طرح 10 إصدارات قيمتهـــا نحو بليـــوني دولار فقط، بينـمـــا شهد العام الذي سبقـــه 26 إصداراً قيمتها الإجمالية نحو 10.4 بليون دولار. والإصــــدارات الأولية تتضمـــن عادة طرح أسهم شركات مساهمة عامــــة جديــدة أو تحول شركات خاصة أو عائلية إلى مساهمة عامة من خلال طرح جزء كبير من رأس مالها للاكتتاب العام أو زيــــادة رؤوس أموال شركات قائمة من خلال طرح جزء من أسهمها في اكتتاب خاص أو عام. وهذه الإصدارات، كما هو معلوم، تؤدي دوراً مهماً في تعزيز أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة ونمو الناتــج المحلـــي الإجمالي، إضافة إلى مساهمتها في توسيع فرص الاستثمار في أسواق المال عند إدراجها في هذه الأسواق.

وللسنة السابعة على التوالي ونتيجة ركود سوق الإصدار الأولي، لا تساهم سوق عمّان المالية، مثلاً، مساهمة فاعلة ومؤثرة وإيجابية في أداء الاقتصاد الأردني. فاقتصار عمل السوق ومعظم الأسواق العربية خلال الشهور التسعة الأخيرة من عام 2014، إضافة إلى عام 2015 بأكمله، بالتزامن مع التراجع التدريجي في أسعار النفط وتأثيره السلبي الكبير في أداء أسواق الخليج، على نقل ملكيات الأسهم من مساهم أو مستثمر إلى آخر من خلال التداول اليومي الذي لا يضيف شيئاً كثيراً للاقتصاد.

يُفترَض بأسواق المال من خلال أسواق الإصدارات الأولية ان تؤمّن التمويل الكافي للمستثمرين ورجال الأعمال من خلال المساهمة أو الاكتتاب في أسهم الشركات الحديثة التأسيس عند طرح أسهمها للاكتتاب العام أو عند طرح جزء من رأس مال شركات قائمة من أجل الحصول على الأموال لتنفيذ مشاريعها وتوسعاتها وتعزيز رأس مالها العامل. ويعاني معظم الشركات في المنطقة من تلكؤ المصارف في تقديم التمويل والقروض في ظل أسعار فائدة عالية نتيجة ارتفاع الأخطار المحيطة بالاستثمار. وهذا يساهم في خفض قيمة الأرباح التشغيلية للشركات.

وسوق الإصدار الأولي في الأردن، مثلاً، متوقفة عن النشاط منذ سنوات باستثناءات محدودة، ما أدى إلى استمرار محدودية فرص الاستثمار الجديدة والجيدة في السوق، علماً أن طرح أسهم شركات جديدة ذات جدوى اقتصادية متميزة وإدارة كفؤة، يساهم في توظيف جزء مهم من مدخرات المستثمرين المودعة نسبة كبيرة منها في المصارف، فتتحول هذه المدخرات من أموال راكدة إلى أموال فاعلة في الدورة الاقتصادية فتساهم في تعزيز أداء الاقتصاد، وتشغيل عدد كبير من الباحثين عن عمل، وتوزيع مكاسب التنمية على شريحة كبيرة من المستثمرين ورفع دخل إعداد كبيرة منهم.

ويُذكر هنا الدور المهم الذي أداه سوق الإصدار الأولي أثناء انتعاشه في الأردن بين 2005 و2009، ومساهمته الفاعلة في النمو المتميز للناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغ عدد الشركات التي طُرحت للاكتتاب العام وأُدرِجت في السوق 71 شركة، مع التحفظ على صدقية الجدوى الاقتصادية لعدد من هذه الشركات وكفاءة إداراتها في ظل عدم التفات الجهات الرقابية في تلك الفترة إلى أخطار إدراج هذه الشركات في السوق قبل مباشرتها أعمالها التشغيلية للتأكد من كفاءة الإدارة. وينطبق الأمر نفسه على معظم الأسواق العربية.

ويُذكر ان مجموع الأموال التي جُمِعت من المساهمين في الشركات الحديثة التأسيس والشركات التي زادت رؤوس أموالها في سوق الإصدار الأولي في الأردن، تجاوزت خلال أربع سنوات حاجز خمسة بلايين دينار أردني (سبعة بلايين دولار)، وهي تشكل نسبة كبيرة من مجموع القروض التي قدمتها المصارف إلى القطاع الخاص في تلك الفترة.

عموماً يتزامن نشاط الأسواق الأولية، أي أسواق الإصدار، مع نشاط الأسواق الثانوية، أي البورصات نفسها، والعكس صحيح، فتحسن مؤشرات الأسواق الثانوية يساهم في تعزيز الثقة في الاستثمار، ما يشجع الإقبال على الاكتتاب في أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام.

لا تبشر المؤشرات الأولية هذا العام بعودة قريبة لنشاط سوق الإصدار الأولي نتيجة الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها الأسواق الثانوية في المنطقة. لذلك يبدو ان سنة أخرى لركود سوق الإصدار الأولي تلوح في الأفق. وهذا لو حصل، كما هو مرجح، سيحرم الاقتصاد من تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة أو تحول شركات خاصة وعائلية إلى شركات مساهمة عامة نتيجة التخوف من عدم الإقبال على الاكتتاب في الأسهم المطروحة بما يهدد الطرح برمته بالفشل.

* نقلا عن الحياة