بعد رفع العقوبات.. إيران تتجة لشراء 114 طائرة إيرباص

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن وزير النقل قوله إن إيران تعتزم شراء 114 طائرة مدنية من شركة إيرباص الأوروبية في خطوة تأتي قبل الرفع المتوقع للعقوبات الدولية المفروضة على طهران.

ونقلت الوكالة عن الوزير عباس أخوندي قوله "اتخذنا الخطوة الأولى في الاتفاق مع ايرباص على شراء 114 طائرة."

وقالت الشركة إنها لم تدخل في محادثات تجارية مع إيران لحين رفع العقوبات. ويتوقع رفع العقوبات في وقت لاحق يوم السبت مع اجتماع دبلوماسيين في فيينا وإعلان إيران إطلاق سراح أربعة أميركيين من السجن.

وقال متحدث "رغم حاجة إيران الواضحة لطائرات جديدة ينبغي علينا الالتزام الكامل بالقانون وحتى رفع كل الإجراءات المرتبطة بالحظر لا يمكن إجراء أي محادثات تجارية."

ويبلغ ثمن صفقة من 114 طائرة طبقا للأسعار المعلنة أكثر من عشرة مليارات دولار طبقا لنوع الطائرة.

وتتماشى هذه الصفقة مع توقعات شركة إيران إير التي ابلغ رئيسها رويترز في مقابلة قبل 18 شهرا بأن إيران ستسعى للحصول على مئة طائرة على الأقل من أنواع مختلفة فور رفع العقوبات.

وتشير تقديرات مسؤولين في صناعة الطيران في إيران والغرب إلى أن إيران - التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة - في حاجة إلى 400 طائرة أو أكثر في العقد القادم لتجديد أسطولها المتقادم الذي عانى من عدة حوادث تحطم مميتة في السنوات القليلة الماضية.

وقد يعني هذا بالنسبة لشركة إيرباص ومقرها فرنسا ومنافستها بوينغ الأميركية وشركات أخرى الحصول على صفقات مبدئية بنحو 20 مليار دولار وقد تستفيد شركات التأجير هي الأخرى بسبب طول فترات الانتظار قبل تسليم الطائرات.

وكان مسؤولون إيرانيون قالوا إن طهران مستعدة لتقديم طلبات للحصول على مئة طائرة على الأقل من إيرباص وبوينغ.