مؤتمر عالمي لفرص الاستثمار بقناة السويس فبراير المقبل

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش اليوم الأحد، إنه من المقرر عقد مؤتمر عالمي لقناة السويس تحت اسم "الفرص والتحديات" لتأكيد الدور الفعال للقناة في خدمة التجارة العالمية والاقتصاد المصري، وأيضاً لبحث كافة المشروعات والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تستوعبها منطقة قناة السويس الفترة المقبلة.

وأوضح مميش أن المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 22 إلى 24 فبراير برعاية الرئيس السيسي، يأتي ضمن رغبة إدارة هيئة قناة السويس في زيادة التواصل وتبادل وجهات النظر مع أكبر قدر من العملاء و المشاركين في تنمية منطقة القناة، ويشمل على التعريف بالتطورات المستمرة في القناة من حيث المجرى الملاحي والخدمات المقدمة بالإضافة إلى السياسات التسويقية المرنة لقناة السويس، كما يشمل عرض التطورات الحالية والمشروعات المستقبلية في الطرق البحرية والبرية المختلفة على مستوى العالم.

ودعت هيئة قناة السويس لحضور هذا المؤتمر، كل الخبراء والمتخصصين في مجال صناعة النقل البحري لمناقشة آخر التطورات ومعرفة آراء ووجهات نظر عملاء الهيئة وتبادلها إضافة إلى التعريف بالمشروعات الحالية والمستقبلية.

وأضاف مميش أن المؤتمر يستهدف خبراء صناعة النقل البحري، والعاملين في مجال سفن الحاويات وملاك ومشغلي سفن الصلب الجاف، وملاك ومشغلي ناقلات البترول والكيماويات، والمتخصصين في مجال الموانئ واللوجيستات ورجال الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والسفارات والغرف التجارية، والمتخصصين في مجال الطاقة، وممثلي الإعلام والصحافة والنقابات والهيئات الاقتصادية.