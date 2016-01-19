مركز الملك عبد الله لبحوث البترول يعزز تبادل الخبرات

من المنتظر أن يتم افتتاح مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، الذي يعد واحدا من أبرز مراكز الأبحاث العالمية المهتمة بأبحاث البترول والطاقة والبيئة وسياساتها المستقبلية، ويهدف المركز لأن يكون صرحا لتبادل الخبرات والأفكار المتعلقة بالطاقة والبيئة، وإيجاد استراتيجيات وسياسات هادفة للمملكة العربية السعودية وللعالم، انطلاقا من الدور الريادي للمملكة في مجال الطاقة والبترول.

ويعد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية مؤسسة بحوث مستقلة لا تهدف إلى الربح، تكرّس جهودها لدراسة جميع أنواع الطاقة، وتتركز مهمة المركز حول إيجاد قيم مضافة تسهم في منفعة المجتمع والإنسانية من خلال القيام ببحوث مستقلة وشفافة بمعايير عالمية تعزز فهم الفرص الحالية المستقبلية لصناعة الطاقة واقتصادياتها والتحديات التي تواجه العالم في هذا المضمار، متخذا المنفعة الاجتماعية أساسا في جميع جوانب أنشطته البحثية.

وقد منح مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية أخيرا شهادة الريادة في التصاميم المحافظة على الطاقة والصديقة للبيئة، عن الحي السكني التابع له، وهو الأول من نوعه خارج أميركا الشمالية والأول من نوعه من حيث الحجم. كما قامت أرامكو السعودية بتأسيس عدد من أنظمة المركز مثل الأمن وتقنية المعلومات.

وتم إنشاء المركز بطاقم من الخبراء من أرامكو السعودية، عَمِل بجدّ مع إدارة المشاريع في الشركة، من خلال استخدام خبراتهم في بناء الشركة ونظمها وخططها لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في إنشاء مركز بحوث عالمي. وكان باحثون قد شاركوا في سلسلة من الورش الدولية أقامها المركز وصفوا المركز بأنه "أكثر مراكز التطوير نموا في العالم".