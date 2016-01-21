السعودية تتجه لإصدار أولى سنداتها الحكومية في 2016

علمت قناة "العربية" من مصادر مطلعة "أن الحكومة السعودية خاطبت عددا من البنوك الأجنبية لدراسة اكتتابها في أولى إصدارات المملكة من السندات الأجنبية والتي أيضا قد تكون أولى إصداراتها للعام الجاري".

وبخصوص الأخبار الصحفية الصادرة اليوم حول قيام السعودية بالترتيب لإصدار سندات بـ20 مليار ريال هذا الشهر سيتم تسويقها محليا، أشارت المصادر بأن القرار حول إصدار السندات محليا أو في الخارج لا يزال قيد الدراسة، مشيرة إلى أن مبلغ الـ20 مليار ريال ليس دقيقا.

وأضافت المصادر أنه تتم أيضا دراسة إصدار المملكة للصكوك وذلك لجذب المصارف الإسلامية للاكتتاب في هذه الإصدارات.