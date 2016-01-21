"صندوق النقد" يستعد للكشف عن مديره الجديد مطلع مارس

أعلن صندوق النقد الدولي انه سيعين مديره العام المقبل بحلول "مطلع مارس" وهو المنصب الذي تنوي المديرة الحالية كريستين لاغارد الترشح له مرة جديدة.

وجاء في بيان لصندوق النقد الدولي أن على المرشحين أن يقدموا ترشيحاتهم بين اليوم الخميس و10 فبراير. ويأمل مجلس ادارة الصندوق الذي يمثل دوله الأعضاء الـ188 بأن يعلن عن خياره النهائي "قبل الثالث من مارس" المقبل على أساس "التوافق".

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي عينت في يوليو 2011 على رأس الصندوق لفترة خمس سنوات، أنها "منفتحة" على فكرة اعادة توليها المنصب مجدداً.

وفي البيان، أعرب صندوق النقد الدولي عن أمله في عملية تعيين "مفتوحة وترتكز على أساس الكفاءة والشفافية" رغم عدم وجود مرشح رسمي حتى الأن. لكن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن سارع إلى تقدم الدعم لولاية جديدة للاغارد.

وقال "أنا ادعم لاغارد لولاية جديدة على رأس صندوق النقد الدولي. أنها مسؤولة لافتة وتملك الرؤية والحكمة لقيادة الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة".

وبموجب قاعدة ضمنية يعين الأوروبيون مدير عام صندوق النقد الدولي فيما يختار الأميركيون رئيس البنك الدولي.

وفي العام 2011 اضطرت لاغارد لمنافسة ترشيح حاكم البنك المركزي المكسيكي اغوستين كارتنس.