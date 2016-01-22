لاغارد مرشحة لولاية ثانية على رأس صندوق النقد الدولي

أعلنت كريستين لاغارد رسمياً، الجمعة، ترشحها لولاية ثانية على رأس صندوق النقد الدولي بعدما حصلت على دعم من عدة جهات مهمة.

وقالت لاغارد لقناة فرانس-2 غداة بدء إجراءات الترشيح لرئاسة هذه الهيئة المالية الدولية: "نعم أنا مرشحة لولاية ثانية".

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، الأربعاء، أنه سيعين مديره العام المقبل بحلول "مطلع مارس". ويأمل مجلس إدارة الصندوق الذي يمثل دوله الأعضاء الـ188 بأن يعلن خياره النهائي "قبل الثالث من مارس" المقبل على أساس "التوافق".

وكانت لاغارد المديرة العامة للصندوق منذ يوليو 2011 ولولاية مدتها خمس سنوات، أعلنت في أكتوبر الماضي أنها "مستعدة للخدمة".

وتولت لاغارد إدارة المؤسسة المالية خلفا لدومينيك ستروس كان الذي اضطر إلى تقديم استقالته بعد فضيحة جنسية.