ألمانيا المستفيد الأكبر من تدهور أسعار النفط

أكد معهد الاقتصاد الألماني، أن ألمانيا من ضمن الرابحين من تدهور أسعار النفط على مستوى العالم، بحسب ما نشرته صحيفة "الخليج".

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أشار ميشائيل جروملينغ، خبير شؤون النمو الاقتصادي بالمعهد، إلى أن ألمانيا تستفيد أكثر من دول أخرى من هذا التدهور في الأسعار، لأنها دولة صناعية بالدرجة الأولى، حيث تعتمد صناعاتها المختلفة بدءاً من الصناعات الكيمياوية وحتى صناعات الطائرات والآلات الثقيلة على النفط، موضحاً أن انخفاض أسعار النفط يمكن أن تكون له آثار إيجابية إجمالاً على النمو الاقتصادي في ألمانيا، لكن تدهور أسعار النفط "لا يخلو أيضاً من مشكلة".

كما أوضح أن هذا التدهور في أسعار النفط "يصب بلا أدنى شك في مصلحة المستهلك الذي سيوفر الكثير من المال عند تزويد سيارته بالوقود، وهو مال يمكن أن ينفقه في شراء سلع أخرى".