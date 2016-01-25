هبوط صادرات اليابان 8% بفعل تباطؤ الاقتصاد الصيني

أظهرت بيانات لوزارة المالية اليابانية اليوم الاثنين هبوط صادرات اليابان 8% في ديسمبر بالمقارنة مع العام الماضي متراجعة للشهر الثالث على التوالي في علامة على أن التباطؤ في الاقتصاد الصيني والأسواق الناشئة يؤثر على الطلب الخارجي.



ويقارن هذا التراجع بتقدير متوسط لاقتصاديين في استطلاع لرويترز بأن يكون الهبوط 6.8%. كما أنه جاء بعد هبوط بلغ 3.3% في نوفمبر.



وهبطت الواردات 18 في المئة في ديسمبر، مقابل التوقع المتوسط بتراجع يبلغ 16.4% ليجعل الميزان التجاري يحقق فائضا يبلغ 140.2 مليار ين، ما يعادل 1.18 مليار دولار.



وتوقع الاقتصاديون أن يبلغ حجم الفائض 100 مليار ين.