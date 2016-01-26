إنجاز 26% من قطار الرياض وأسعار التذاكر تخضع للدراسة

أكد مدير مشروع قطار الرياض المهندس وليد العكرش أن إنجاز مشروع قطار الرياض يسير حسب الجدول الزمني المحدد لتنفيذه، حيث تم إنجاز ما يزيد على 26%، من المشروع، نافيا تعرض أعمال ومهام المشروع لأي سلبيات ناتجة عن انخفاض أسعار النفط.

وأشار العركش إلى أن أسعار التذاكر تخضع للدراسة لتكون في متناول جميع الفئات، خصوصا أن قطار الرياض من المشاريع الاستراتيجية التي يعوّل عليها في إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ولفت العكرش إلى أن المشروع سيتيح عوائد مباشرة ترفع من مستوى التطوير العقاري والبناء حول المسارات والمحطات، مؤكدا أن كل ريال ينفق على هذا المشروع سيحقق عائدا 3 أضعاف ما ينعكس على البيئة والعمران واستهلاك الوقود.

ومن المنتظر أن يقطع القطار 176 كيلومترا ذهابا وجيئة بين أحياء العاصمة الرياض.