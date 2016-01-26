أرامكو والبحري نحو إنشاء مجمع لهندسة السفن والمنصات

قامت "أرامكو" السعودية والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، بتجديد وتعديل مذكرة التفاهم الهادفة إلى إنشاء مجمع بحري يقدم خدمات الهندسة والتصنيع والإصلاح لمنصات الحفر البحرية والسفن التجارية وقوارب الخدمات البحرية في المملكة.

وتشمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، أمس الاثنين، إتاحة الفرصة أمام شركة لامبريل إنيرجي المحدودة، إحدى الشركات التابعة لشركة لامبريل بي إل سي، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة، للتعاون المشترك مع أرامكو السعودية و"البحري" في إجراء الدراسات اللازمة لجميع النشاطات ومجالات العمل المطلوبة لاتخاذ الأطراف المشاركة قراراً نهائياً بشأن الاستثمار في هذا المشروع.

وعبرت أرامكو السعودية في بيان صحافي لها اليوم، عن تطلعها للعمل مع هذه الأطراف، من خلال تطوير المجمع البحري للاستفادة من خبراتهم والتعرف على متطلبات أعمالهم الحالية والمستقبلية للمُضي قدماً في هذا الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المملكة وضمان توفر خدمات بمعايير عالمية لمساندة أعمالها على الصعيدين الوطني والعالمي، مبينة أن المشروع يبرز الالتزام المستمر بتطوير قطاع الصناعة البحرية وما قد يقدمه من فرص.

وتتطلع الأطراف المُشاركة في المشروع إلى الوصول إلى نتائج هذه الدراسات والأنشطة المرتبطة بها، خلال الأشهر القليلة القادمة، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن مزيد من المعلومات.