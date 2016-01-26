الصين تضخ مزيداً من المليارات في الاقتصاد

ضخ المصرف المركزي الصيني، الثلاثاء، 440 مليار يوان إضافية (62 مليار يورو) في النظام المالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة من السيولة قبل عطلة رأس السنة الصينية، وتجنب انكماش في الاقتصاد.

وعادة يتزايد الطلب على السيولة قبل رأس السنة الصينية تماماً، إذ تقوم الشركات بدفع رواتب ومكافآت سنوية للموظفين، ويتبادل الصينيون الهدايا. وتبدأ السنة الصينية الجديدة وهي سنة القرد في مطلع فبراير.

ولتلبية هذه الاحتياجات، أعلن البنك المركزي الصيني أنه ضخ الثلاثاء في النظام المصرفي 440 مليار يوان عبر اتفاقات إعادة شراء لسبعة أيام و28 يوماً.

وقالت وكالة بلومبرغ إنه أكبر مبلغ تضخه المؤسسة المالية الرسمية في يوم واحد في نظامها المصرفي منذ 2013.

وكان البنك المركزي الصيني قد أغرق المصارف بالسيول بضخه 1300 مليار يوان، في المجموع، عن طريق اتفاقات إعادة تمويل ووسائل أخرى.

وقال محللون في مجموعة كابيتال ايكونوميكس إنه "أمر عادي في هذه الفترة من السنة. لو لم يتدخل البنك المركزي فإن الطلب المتزايد على المبالغ النقدية قبل عطل رأس السنة سيحد من السيولة المتوفرة، وسيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفوائد المصرفية".

وفي الواقع يمكن أن تدفع المخاوف من تراجع السيولة، المصارف إلى التحفظ على إخراج الأموال التي تملكها مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة بين المصارف.