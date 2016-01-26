تكلفة الطعام في فلسطين الأغلى عربياً

أظهرت دراسة بريطانية أن السلّة الغذائية في فلسطين هي الأغلى سعراً في دول الشرق الأوسط، مقارنة بالدخل الشهري للفرد، حيث تصل فيها تكلفة الأطعمة الأساسية لأربعة أفراد إلى 86.9% من الراتب الشهري.

ونقلت وكالة "معا" الإخبارية عن المدير العام للسياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الفلسطينية عزمي عبدالرحمن، أن "السبب الرئيسي وراء ارتفاع هذه النسبة هو الاحتلال الإسرائيلي والضرائب، وقال: "نحن دولة تختلف عن باقي الدول الأخرى، فنحن نعيش تحت الاحتلال ومجريات الحياة الاقتصادية مسيطر عليها بالكامل".

وأوضح أنه من خلال النسب وبمقارنة رقمية بين الناتج المحلي والدخل الشهري في فلسطين وما يقابله في إسرائيل، نجد أن التفاوت كبير، حيث إن متوسط دخل الفرد الفلسطيني أقل من 2000 دولار في السنة، في حين أن دخل الفرد الإسرائيلي يزيد عن 35 ألف دولار سنوياً، وتتمتع إسرائيل بدخل عال، فالناتج المحلي الإجمالي يفوق 220 مليار دولار سنوياً، بالمقابل في فلسطين يبلغ أقل من 10 مليارات دولار.

وأشار عبدالرحمن إلى أن الحد الأدنى للأجور في فلسطين بلغ 1450 شيقلاً، في حين بلغ بإسرائيل حوالي 5 آلاف شيقل، ورغم ذلك يتحمل المواطن الفلسطيني نفس التكاليف والأعباء التي يتحملها الفرد الإسرائيلي لصالح السلة الغذائية من دخله الشهري، وبالنسبة لمتوسط الأسعار فيعد عادياً، مقارنة مع دخل الإسرائيلي على عكس الفلسطيني.

وكانت الدراسة قد أشارت إلى أنه في تونس تبلغ تكلفة السلّة الغذائية 42.5% من الدخل، وفي مصر 33.5%، وفي الأردن 31.7%، وفي الجزائر تصل نسبتها إلى 17.4% من الدخل الشهري، أما في إسرائيل فيبلغ سعر السلّة الغذائية للأسرة التي تتألف من 4 أفراد 12.4% من الدخل الشهري (وهو الأكثر قرباً من بريطانيا، حيث تصل التكلفة هناك إلى 12.3%).

وعندما فحصت الدراسة البريطانية دول الشرق الأوسط، اكتشفت أن الدولة التي تعد السلّة الغذائية فيها الأغلى سعراً، مقارنة بالدخل الشهري هي فلسطين، وبعدها مباشرة يأتي المغرب، حيث تصل فيها تكلفة الأطعمة لأربعة أفراد إلى 86.4% من الراتب الشهري.

ويبلغ عدد الفلسطينيين، وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني، 4.68 مليون نسمة، موزعين ما بين 2.88 مليون نسمة في الضفة المحتلة، و1.8 مليون نسمة في قطاع غزة.