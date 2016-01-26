منتدى التنافسية: اقتصاد السعودية ينمو بمعدل 5%

انطلقت الثلاثاء فعاليات اليوم الثاني من منتدى التنافسية الدولي 2016 في دورته التاسعة بجلسة نقاش حول "القطاعات التنافسية التي ستدفع عجلة النمو والابتكار في المستقبل"، تحدث خلالها وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، ووزير الصحة رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية خالد الفالح.

وقال خالد الفالح خلال الجلسة الأولى للمنتدى إن "اقتصاد المملكة برغم انخفاض أسعار النفط ينمو بمعدل 5%، وتضاعف هذا النمو لعدة مرات، وسينمو على مدى 50 عاماً القادمة بمثل هذا النمو أو أكثر"، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تنويع مصادر الدخل والاتجاه إلى الابتكار والإبداع في الاقتصاد السعودي وجعله قائماً على المعرفة.

وأضاف أن "هناك تحديات تواجه الاقتصاد المحلي سنحولها إلى فرص، وذلك لوجود فرص استثمارية كبيرة في المملكة في قطاعات تقنية المعلومات والرعاية الصحية، والسياحة والخدمات المالية والاتصالات"، مبيناً أن المملكة ستتحول إلى التصنيع وتعزيز الصناعات، وستصنع بشكل أكبر وبتقنيات عالية، وهو ما يتطلب تعليماً جيداً ووظائف عالية التخصص للمواطنين.

وأكد الفالح أن المملكة تتحرك لتقليل الاعتماد على النفط، وتوطين الوظائف والتركيز على الصناعات ذات القيمة الإضافية العالية، كاشفاً النقاب عن وجود نحو 500 ألف وظيفة في الخدمات البحرية على الساحل الشرقي للمملكة، سترى النور قريباً لتقديم عدة خدمات لشركة أرامكو.

وأشار إلى أنه مع انخفاض أسعار النفط، ومثل أي شركة أخرى، قامت أرامكو بتخفيض النفقات والتكليفات المالية، مؤكداً أن لدى الشركة مسارين لتحليل سعر البترول، وهما أن تقدم مجموعة من المنتجات البترولية في سلة واحدة إلى السوق، إلى جانب تخصيص نسبة من ملكية الشركة للاكتتاب العام، مما ستقدم دخلا إضافياً لخزينة المملكة وسيعطيها ثقة أكبر في السوق، وستكون هدفاً لشركات أخرى.

وحول تقديم خدمات الرعاية الصحية، أكد وزير الصحة أن الوزارة تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية، مشيراً إلى أنها ستتضاعف خلال السنوات الخمس القادمة، وسيصحبها إعادة نظر في الأنظمة والتشريعات المنظمة للاستثمار في الرعاية الصحية، وسترفع الوزارة معايير الجودة لقطاع الرعاية الصحية، كما ستأخذ الوقت لخصخصة تقديم الرعاية الصحية، بطريقة منظمة.

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة إن "التحديات التي تواجهها المملكة جراء انخفاض أسعار النفط الذي يشكل نحو 80% من إيرادات المملكة، ستدفعها لمواجهة هذا التحدي من أجل الخروج من ذلك"، لافتا إلى أن المملكة لديها القدرة لتجاوز المصاعب بما تمتلكه من تعليم جيد ومواهب شابه كثيرة.

وأكد الربيعة أن وزارة التجارة تعمل على تيسير وتسهيل خدمة القطاع الخاص، واستخدام التقنية والتعاملات الإلكترونية في ذلك، كما تشجع على اندماج الشركات والاستحواذات وتسعى إلى تشجيع تمويل استحواذ الشركات واندماجها، وجعل المملكة أكثر تنافسية.

ونبه إلى أن بعض الشركات التي لم تعمل في المملكة لديها مفاهيم خاطئة عن الاستثمار فيها، وتسعى وزارة التجارة والصناعة لتصحيح تلك المفاهيم وللترويج للاستثمار في المملكة والانفتاح بشكل أكبر عالمياً، كما تبذل الهيئة العامة للاستثمار جهوداً كبيرة في ذلك.

وأشار الربيعة إلى وجود الكثير من القطاعات الواعدة في المملكة من بينها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المالية والتمويل، التي ستشهد تطورات كبيرة على مدى السنوات القادمة، مضيفاً أن هناك تطورا كبيرا في الصناعة في المملكة، وتخطط وزارة التجارة لذلك، كما تتفاءل به.