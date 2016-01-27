الجمارك السعودية تطبق "التعرفة الجمركية المتكاملة"

بدأت الجمارك السعودية بالتطبيق الكامل لجدول التعرفة الجمركية المتكاملة اعتباراً من تاريخ 30 /3 /1437هـ، الذي سيشكل نقلة نوعية في العمل الجمركي على مستوى جميع المنافذ الجمركية بعد نجاح التطبيق التجريبي للمشروع بجمرك الرياض ـ الميناء الجاف.

وجدول التعرفة الجمركية عبارة عن تصنيف دولي للسلع وضعته منظمة الجمارك العالمية (WCO)، وبموجبه يتم ترميز جميع السلع بكود رقمي موحد دولي لأسماء السلع على مستوى الأرقام الستة "خانات" أطلق عليه النظام المنسق Harmonized System، وأصبحت جميع الدول الأعضاء بالمنظمة تستند في جداول التعرفة الجمركية الخاصة بها على هذا النظام، وينقسم إلى 21 قسماً و 98 فصلاً، تبدأ من المنتجات الخام والطبيعية وتتدرج إلى المنتجات الأكثر تعقيداً في عمليات التصنيع.

يذكر أن الجمارك السعودية كانت من أوائل الدول العربية التي طورت النظام المنسق في حينه، ومن أوائل الدول العربية التي طبقته وتعاملت مع التصنيف السلعي في الواردات والصادرات والتقارير الإحصائية والدراسات، من خلال التزامها بتصنيف السلع المدرج بكتاب التعرفة الجمركية السابق الذي يضم أكثر من 7.318 بنداً جمركياً، المكون من 8 خانات و6 خانات رقمية، طبقا للتصنيف الدولي وخانتين تم إضافتهما في المملكة وأصبحت مطبقة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولا شك أن التطور الصناعي العالمي المستمر وما يتبعه من توسع في تصنيف السلع المنتجة، وكذلك التوسع في إنتاج مجموعة متنوعة للصنف الواحد وظهور مخترعات جديدة لم تكن موجودة سابقة، كل ذلك جعل بنود التعرفة المتاحة بجدول التعرفة الجمركية السابق لا يفي بمتطلبات التصنيف المناسب لهذا التطور.



وتعد جداول برنامج التعرفة الجمركية المتكاملة للجمارك السعودية الذي تم تطبيقه أخيراً على مستوى المنافذ الجمركية، نقلة نوعية في العمل الجمركي، إذ سيكون مرجعاً متكاملاً للمتخصصين في الجمارك، وسيضم جميع التعليمات والأنظمة التي يجب استيفاؤها عن الاستيراد أو التصدير، وسيمكن لأول مرة من ربط كل تعليمة بالبند نفسه (القيمة , القيد , الاتفاقيات , التعهدات .. إلخ)، وربط كل مواصفة قياسية معتمدة مع سلعتها، وتطبيق نظام الجمارك الموحد بدقة متناهية، وضبط بعض البنود المستهدفة في الرقابة والمنع والقيد. كما سيكون أدق في إحصاءات الاستيراد والتصدير، ويمكن من جمع وتحليل ومقارنة الإحصائيات الخاصة بالتجارة الدولية.