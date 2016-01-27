كلية محمد بن راشد: تمكين الشباب يدعم تنمية الاقتصاد

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في الوطن العربي، وبالتعاون مع ائتلاف المؤسسات العلمية الرائدة، سلسلة ندوات تعليمية أكاديمية بعنوان "تمكين الشباب في القيادة وريادة الأعمال"، برعاية الشيخ نهيان بن مبارك، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. يأتي إطلاق تلك الندوات تماشياً مع رؤية الشيخ محمد بن راشد في دعم وتمكين الطاقات الشابة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتناقش سلسلة الندوات، مجموعة من المواضيع التي تهتم في المقام الأول بتنمية المجتمع في كافة المجالات، منها؛ "الشركات العائلية في الإمارات"، و"إدارة العلامات التجارية"، و"بناء القدرات الشابة وتمكينها للمشاركة الفعالة في إنعاش الاقتصاد الوطني للدولة"، والموارد البشرية وأفضل الممارسات"، و"المرأة في القيادة وريادة الأعمال في الإمارات"، و"تنمية رأس المال البشري"، و"ريادة الأعمال والممارسات القانونية"، بالإضافة إلى موضوعات أخرى ذات صلة وثيقة بالمجتمع الإماراتي.

وعقدت الندوة الأولى في مقر الكلية بحضور كلٍ من؛ الدكتور خالد محمد آل خليفة، المؤسس ورئيس مجلس أمناء كلية البحرين الجامعية، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، والبروفيسور رائد العواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والشيخ سلطان بن خالد القاسمي، رئيس مجموعة الخليج القابضة، والدكتورة ندى مرتضى صباح، الأمين العام لأئتلاف المؤسسات العلمية الرائدة، والبرفسور ايريك فواش رئيس جامعة السوربون في أبوظبي، والدكتور جهاد نادر، نائب الرئيس ورئيس الشؤون الأكاديمية، الجامعة الأمريكية في دبي، والأستاذ ميكيل سوسو لوبو، رئيس INSEAD في أبوظبي، وبيير شويري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مجموعة شويري، ومشعل كانو، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة كانو. هذا بالإضافة إلى عددٍ كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية العاملة في الدولة.

وجاءت الندوة الأولى بعنوان "الشركات العائلية في الإمارات"، من أجل نشر المعرفة ونقلها إلى الشباب الطامح لبدء مسيرة عملية ومهنية، قائمة على أسس أكاديمية ومدروسة، عبر تعريفهم بقصص نجاح وأمثلة رائدة في الدولة عن الشركات العائلية، بغية تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الخبرات.

من ضمن تلك النماذج الناجحة والريادية في مجال الشركات العائلية؛ السيد محمد عبد الجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم، والسيدة فاطمة عبيد الجابر، مدير تنفيذي مجموعة الجابر؛ والشيخ سلطان بن خالد القاسمي، رئيس مجموعة الخليج القابضة؛ والسيد زيد مخزومي، المدير التنفيذي لمجموعة فقيه للاستشارات الاستراتيجية، والسيد بيير شويري، مجموعة الشويري؛ والسيد بيير سيرونفال، المدير التنفيذي لمجموعة بي سكس، والسيد خوسيه أنطونيو، رئيس الحبتور لايتمان، وغيرهم من الخبرات القيادية والمؤثرة.

وخلال الندوة، أعرب الدكتور علي المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، عن اعتزازه بإطلاق سلسلة ندوات القيادة وريادة الأعمال، قائلاً: "إن هذه المبادرة تمثل تجسيداً لرؤية صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يدعو فيها كافة المؤسسات الحكومية منها والخاصة في مختلف القطاعات إلى دعم وتدريب وتمكين الشباب بكل ما يحتاجونه لضمان النجاح المستمر.

